Трамп уже понял, что сегодня украинцы являются победителями, - The Economist

Европейские дипломаты заявляют об усилении поддержки Киева и о новой координации действий с США, которая может изменить баланс сил в войне в пользу Украины.

Президент США Дональд Трамп понял, что сегодня украинцы являются победителями, а Путин – проигравшим. Об этом пишет The Economist со ссылкой на французский дипломатический источник по итогам саммита G7.

Семь стран, включая Соединённые Штаты, подтвердили "непоколебимую поддержку" Украины и пообещали усилить давление на Россию с помощью нового пакета санкций, в частности в сфере нефти и газа. Также речь идет о расширении военной помощи – поставках дополнительных систем противовоздушной обороны, средств дальнего поражения и рассмотрении возможности лицензионного производства союзного оружия в Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе обсуждений упомянул о так называемом "моменте Эвиана", а канцлер Германии Фридрих Мерц отметил "новый тон" в трансатлантических отношениях.

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"Теперь Трампу ясно, что сегодня украинцы – победители, а проигравшим является Путин", – говорит французский источник.

В то же время дипломаты признают, что отношение Трампа к войне в Украине остается непредсказуемым. В Европе напоминают, что он неоднократно менял риторику в отношении поддержки Киева и склонен дистанцироваться от затяжных международных конфликтов.

Трамп и Украина – что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп попросит американские оборонные компании производить оружие по лицензии в Украине и Европе.

"Они хотели бы иметь такую возможность, мы рассмотрим этот вопрос", – заявил Трамп на саммите "Большой семерки" во Франции.

По итогам саммита G7 во Франции лидеры договорились предоставить Украине лицензии, которые позволят ей увеличить военное производство – параллельно с наращиванием поставок средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО и перехватчиков.

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