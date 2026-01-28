РФ пытается деблокировать свои силы в Купянске: эксперт рассказал о ситуации в городе

Попытки оккупантов не увенчались успехом, отметил Денис Попович.

Заявления РФ о якобы их успехах в районе Купянска – это попытка Москвы создать параллельную реальность как для собственного потребителя, так и для внешнего, заявил военный обозреватель Денис Попович, комментируя появление в небе над столицей и Львовской областью "Шахедов".

"Понятно, что западные партнеры имеют разведку и они прекрасно понимают и видят, что происходит на земле. Но они знают, что некоторые американские лидеры, возможно, меньше доверяют разведке, чем заявлениям российской стороны. В частности, Дональд Трамп не доверял разведке, а больше доверял в определенное время заявлениям Путина и его генералам. Скорее всего, это ориентировано на тех людей. Чтобы создать впечатление, что российская сторона постоянно наступает, даже если это не так", – сказал Попович в эфире "Radio NV".

Он добавил, что на практике ситуация в Купянске кардинально противоположна. Поскольку Силы обороны проводят зачистку города от российских войск, которые продолжают скрываться в Купянске.

"Есть попытка деблокады этих подразделений. Однако эти попытки не увенчались успехом. Поэтому ожидаем либо сдачу в плен, либо завершение этой зачистки", – добавил Попович.

Ситуация на фронте – важные новости

Ранее глава Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил о захвате поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Впрочем, по данным DeepState, РФ находится как минимум в 10 километрах от этого населенного пункта. Кроме того, слова Герасимова опровергли российские военные блогеры.

Между тем офицер отряда беспилотных систем "Б12" Константин Реуцкий заявил об успехах РФ в Запорожской области. По его словам, оккупанты пытаются выйти на расстояние, которое позволит им обстреливать Запорожье из ствольной артиллерии.

