В РФ заявили о 'захвате' поселка в Харьковской области, до которого оккупанты даже не дошли

Аналитики отметили, что от Купянска-Узлового до территории, которую сейчас контролируют российские оккупанты, не менее 10 км.

Глава генерального штаба России Валерий Герасимов заявил о захвате поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, к которому россияне даже не подошли, пишет Милитарный.

Указывается, что заявление Герасимов сделал в ходе инспекции группировки войск "Запад". В частности, он сказал, что Купянск-Узловой уже захвачен, и что российские оккупационные войска сейчас "осуществляют проверку и зачистку городских кварталов".

Примечательно, что на фоне этого заявления сразу несколько российских пропагандистских Telegram-каналов указали на недостоверность информации от командующего.

По данным карты мониторингового канала DeepState, от Купянска-Узлового до территории, которую сейчас контролируют российские оккупанты, не менее 10 км.

Добавляется, что этот поселок расположен примерно в пяти километрах к югу от Купянска, там Силы обороны Украины в настоящее время проводят операцию по зачистке врага.

Издание подчеркнуло, что к границам этого населенного пункта также еще даже не подошла серая зона и он находится полностью под контролем Украины.

Купянск-Узловой – это большой поселок, где расположена одноименная железнодорожная станция. Она является крупным железнодорожным узлом, обеспечивающим сообщение по железной дороге со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

В 2022 году страна-агрессор использовала железнодорожную инфраструктуру станции, чтобы перебрасывать свои силы из Белгородской области на временно оккупированную территорию восточных областей Украины.

