Несмотря на постоянное давление россиян, ВСУ имеют преимущество в Купянске, - аналитики

По словам экспертов, россияне периодически пытаются проникнуть в городскую зону диверсионными группами.

За город Купянск в Харьковской области идут ожесточенные бои уже несколько лет. Сейчас и Россия, и Украина заявляют, что контролируют его. В то же время издание Novaya Europe пообщалось с военными аналитиками, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в городе.

Известно, что армия РФ захватила Купянск в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и удерживала город до сентября того же года, когда украинские военные освободили его во время успешного контрнаступления. Однако к лету 2023 года российские оккупанты снова начали пытаться его отвоевать.

"Сейчас украинские силы контролируют почти весь сильно разрушенный город Купянск. Российские войска атакуют как правый, так и левый берега реки Оскол, пытаясь прорваться к своим окруженным штурмовым войскам в городе", - рассказал для издания военный эксперт и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

По его словам, сейчас в подвалах может скрываться до сотни российских военных.

"Их обнаруживают и уничтожают группы по очистке ВСУ и дроны, иногда с помощью перехваченных радиопереговоров. Эта операция по очистке продлится еще некоторое время", - подчеркнул Свитан, делая вывод, что Купянск пока можно назвать "серой зоной".

В то же время российский военный аналитик Кирилл Михайлов согласился со Свитаном и отметил, что "по оценкам украинских источников, для полного вывода из города изолированных российских военных понадобится еще несколько недель. Есть также сообщения о попытках оттеснить российские войска дальше на север вдоль обоих берегов Оскола".

"Я оцениваю количество российских солдат, оставшихся в Купянске, максимум в десятки. Российская армия, вероятно, попытается возобновить наступление на Купянск в ближайшем будущем, хотя бы для того, чтобы избежать признания его отражения. Однако вряд ли им это удастся быстро, учитывая, что украинские силы недавно нейтрализовали все достижения России в Купянске за последний год", - добавил эксперт.

В свою очередь военный и политический аналитик Александр Коваленко сообщил Novaya Europe, что ВСУ контролируют как правый, так и левый берега Купянска.

"Россияне периодически пытаются проникнуть в городскую зону диверсионными группами. Остатки российских штурмовых войск в городе немногочисленны. По моим оценкам, их может быть до роты, разбросанных по разным районам города. Россияне пытаются избегать боев и прячутся в руинах, что делает эти диверсионные и разведывательные группы очень трудно обнаружимыми и ликвидируемыми. Их снабжают провизией и боеприпасами с помощью транспортных дронов", - подчеркнул он.

Коваленко считает, что российское военное командование дало своим войскам приказ любой ценой захватить Купянск, поэтому 6-я общевойсковая армия при поддержке подразделений 1-й танковой армии готовится к наступлению на город.

По его словам, второй целью России является штурм поселка Великий Бурлук. Аналитик сказал, что такая операция зависит от того, сможет ли армия РФ сначала закрепиться на правом берегу Купянска и расширить плацдарм вблизи поселка Двуречная. По оценкам Коваленко, это может занять у оккупантов как минимум еще шесть месяцев.

Свитан также добавляет, что левобережный район Купянска-Узлового в настоящее время полностью находится под контролем ВСУ, из-за чего россияне разочарованы, ведь они сосредоточены на захвате этой территории, чтобы получить контроль над железной дорогой, которая соединяет ее с линией, ведущей к городу Валуйки в Белгородской области. Поэтому создание там крупного логистического центра является главной целью РФ.

Ситуация в Купянске - последние новости

Ранее командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что бойцы "Хартии" контролируют центр Купянска и проводят зачистку города. Также он показал видео, на котором украинские бойцы мгновенно отреагировали на прямое попадание FPV-дрона и провели боевой контакт с вражескими войсками.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный раскрыл потери россиян в районе Купянска. По его словам, соотношение потерь в районе Купянска может составлять 1 к 27 из-за проблем россиян в логистике.

"Это астрономическая цифра. Обычно, когда мы находимся в обороне, у нас 1 к 6-8. Потому что мы находимся в укреплениях. Основная часть поражения наносится не стрелковым оружием, а FPV, артиллерией, ФАБ с самолетов. Городские бои очень опасны, потери обычно один к трем. А здесь мы видим 1 к 27. Почему это произошло? Потому что банально враг был отрезан от линий снабжения", - отметил Нарожный.

