Ситуация на фронте под Запорожьем ухудшается, город ждут сложные времена, - офицер

Обстановка на Запорожском направлении сложная, говорит военный.

Российские оккупационные войска постепенно продвигаются в Запорожской области. Враг пытается выйти на расстояние, с которого он сможет наносить удары по Запорожью из артиллерии.

Об этом сказал в эфире "Радио Свобода" офицер отряда беспилотных систем "Б12" Константин Реуцкий. По его словам, ситуация на фронте возле Запорожья сложная. И обстановка там имеет тенденцию к ухудшению.

"Расстояние до Запорожья медленно, но неуклонно сокращается. Я думаю, что враг стремится выйти по крайней мере на такую дистанцию, с которой он сможет работать по областному центру ствольной артиллерией. И если ему это удастся, то Запорожье ждут сложные времена", – сказал он.

Военный отметил, что враг продвигается и с юга, и с востока. Оккупанты уже захватили Гуляйполе и продолжают продвижение в том направлении:

"Запорожье уже находится под угрозой. И если ничего не будет сделано, Запорожье ждут очень сложные времена".

Война в Украине: ситуация на фронте

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Орехово-Васильевку Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся вблизи еще четырех населенных пунктов.

Также аналитики писали о том, что оккупанты не оставляют попыток продвигаться в Степногорск Запорожской области. Там напомнили, что недавно начальник генштаба ВС РФ заявил об активном наступлении на Запорожье и говорил о "достижении короткой дистанции до города".

