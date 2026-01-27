Россияне давят у Купянска: военный рассказал, как ВСУ удается срывать их планы

Враг штурмует небольшими группами, чтобы не вступать в прямой бой, а проникнуть вглубь.

На Купянском направлении россияне пытаются проникать в украинский тыл, однако благодаря беспилотным технологиям Силам обороны удается удерживать линию стабильной. Об этом в эфире канала Киев24 рассказал командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов "Абдула".

По его словам, россияне прибегают к тактике штурма небольшими группами, чтобы не вступать в прямой бой, а с целью инфильтрироваться.

"Что это означает? Враг обходит передовые позиции, где сидит наша пехота, готовая к непосредственному боевому столкновению, и пытается зайти в тыл, где находятся наши позиции дронистов, где находится логистика, где ездят машины, которые подвозят пехоту, забирают ее, подвозят провиант. И таким образом пытается создать хаос в нашем тылу", - пояснил он.

Видео дня

Также военный сообщил, что у врага была попытка форсирования реки Оскол, однако неудачная. Благодаря ей украинские военные смогли пополнить обменный фонд.

"Если в целом описать ситуацию, враг продолжает быть активным на всех участках, даже на тех, где он не пытается продвигаться. Объективно в зоне Третьего армейского корпуса ему продвигаться сложно. Но продолжает поддерживать давление, чтобы мы были скованны в своей возможности перемещаться", - отметил Волохов.

Он подчеркнул, что украинские военные противопоставляют российской тактике просачивания свои беспилотные технологии, благодаря которым мы видим всю зону боевого столкновения.

"Дроны - это то, что мы противопоставляем их пехоте. Получается такая математика, что они теряют людей, которых нельзя воскресить, восстановить, а вот дроны можно. Благодаря такой асимметрии удается удерживать линию стабильной", - отметил командир подразделения.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, россияне отошли с некоторых позиций в Херсонской области. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что враг отступил с острова Алексеевский. По его словам, с Херсонского направления оккупанты перебрасывают подразделения на Ореховское.

Также стало известно, что РФ прорывается на новых участках границы, а именно на Южно-Слобожанском направлении. Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "ГАРТ" Александр Даниленко говорит, что россияне всю прошлую неделю продолжали штурмовые действия, с нескольких направлений пытались прорвать позиции бригады на границе, привлекая для этого большие силы. Сейчас, по его словам, атаки врага удается успешно отражать.

Кроме того, мы писали, что ВСУ ответили на слухи о захвате Орехово-Василевки в Донецкой области. В группировке войск "Восток" заявили, что "украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции", а утверждения о полной оккупации населенного пункта являются "преждевременными и некорректными".

Вас также могут заинтересовать новости: