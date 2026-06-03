Дроны поразили российский корвет-ракетоноситель в Кронштадте: Мадяр раскрыл детали (видео)

Это судно находилось на плановом ремонте.

Российский корвет-носитель ракетного оружия "Бойкий" был поражен дронами в порту Кронштадт. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в Telegram.

В частности, по его словам, в Кронштадте дроны 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем "выследили и подожгли корвет "Бойкий", носитель управляемого ракетного оружия".

Он отметил, что сухой док им. Велещинского в Кронштадте, куда были отправлены украинские дроны, – это колыбель российского ВМФ.

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При этом корвет "Бойкий" в феврале 2026 года поступил на плановый ремонт. Это судно относится к проекту 20380 и является третьим корветом Балтийского флота ВМФ. Ранее по этому корвету не били. Его спустили на воду в 2011 году, а с 2013 года он находится на вооружении.

По информации Мадяра, этот корвет "имеет феерическую историю путешествий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефтяной флот" россиян.

В свою очередь, как сообщил в сети X совладелец и главный конструктор украинского производителя дронов Fire Point Денис Штилерман, сегодня начинает работу Петербургский международный экономический форум, куда приехали иностранные гости, в том числе Родни Мимс Кук-младший, председатель комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа.

По словам Штилермана, было решено поразить два корабля.

"Из-за таких уважаемых гостей и важности самого мероприятия мы не могли его проигнорировать – и срочно вылетели в Питер. Но есть нюанс… Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, привести его не удалось – поэтому пришлось задействовать два других корабля уже на месте проведения мероприятия", – подчеркнул Штилерман.

Удар по Петербургу и Тамбову

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в порту Кронштадт, по предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры. Однако точные подробности не раскрывались, так как масштабы нанесенных повреждений уточнялись.

Также был успешно поражен Петербургский нефтяной терминал.

Кроме того, президент Зеленский подтвердил попадание по предприятию в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия. Речь идет о "Мичуринском заводе "Прогресс". Предприятие специализируется на производстве приборов для систем управления авиационной и ракетной техникой РФ.

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