Более чем в 1000 км от Украины: Зеленский подтвердил поражение Петербургского нефтяного терминала

Также пострадала Кронштадтская база.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение Петербургского нефтяного терминала. Как сообщил глава государства в Telegram, есть хорошие результаты наших дальнобойных ударов от бойцов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.

Как подчеркнул Зеленский, этой ночью были поражены важные объекты на территории России.

"Среди них – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российной нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", – отметил президент.

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Кроме того, добавил глава государства, еще одна цель – предприятие в Тамбовском регионе, которое вовлечено в производство российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров.

"Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира", – заявил Зеленский.

Как сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram, после серии ударов дронов на месте нефтяного терминала в Санкт-Петербурге зафиксированы многочисленные масштабные пожары.

"Объект, подпадающий под санкции, имеет 31 резервуар общим объемом 324 тысячи кубических метров. Нефтяной терминал с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год переваливает нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ и другие жидкие химические вещества", – отмечается в сообщении.

Как добавили в ССО, поражение нефтяной и логистической инфраструктуры противника снижает его способность вести войну против Украины.

Удар по Петербургскому нефтяному терминалу

Как сообщал УНИАН, Петербургский нефтяной терминал был поражен дронами в первый день открытия экономического форума, на котором 5 июня должен выступить инициатор войны Владимир Путин.

Также есть сообщения о том, что БПЛА атаковали территорию предприятия АО "Прогресс" в Мичуринске, Тамбовская область. Оно известно производством "высокотехнологичной аппаратуры для ракетных и авиационных систем управления".

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