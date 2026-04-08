В Херсоне выявили новую мину, завернутую в тряпку: что о ней известно (фото)

В Херсоне выявили "подарок" от российских оккупантов – новую мину комбинированного действия. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

"В Херсоне обнаружена новая мина. На вид – предмет, завернутый в тряпку", – предупредил чиновник.

По его словам, сейчас специалисты изучают ее характеристики. Уже известно, что эта мина имеет электронное управление и комбинированное действие. Враг использует ее как для поражения людей, так и техники, отметил Шанько.

Глава ГВА предупредил, что время самоликвидации устройства, если оно включено, пока неизвестно.

"Важно не приближаться к этому взрывоопасному предмету ближе чем на 30 метров. Не трогать! Не перемещать! Сразу звонить по номеру 101 или 102", – подчеркнул Шанько.

Кроме того, зафиксировано минирование города противником противопехотными минами типа "Пряник" ("Плюшка"). В частности, опасные предметы обнаружены на Корабельной площади. Людей просят ограничить передвижение по этому району, ведь территория минирования может быть значительно больше.

Минирование врагом Украины

Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной в мире, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения и непригодности больших территорий к использованию.

По информации председателя правления Ассоциации саперов Украины Тимура Пистрюги, по состоянию на середину августа 2025 года с началом полномасштабного вторжения от мин и других взрывоопасных предметов пострадали 1277 человек, из которых – 354 погибли. Из общего числа пострадавших около 10% – дети. Но, по словам Пистрюги, на самом деле реальные цифры значительно выше. В частности, на тот момент ассоциация зарегистрировала более 3200 пострадавших, получивших минно-взрывные травмы.

