Россияне нанесли удар по жилому дому в Харькове: есть погибший, много людей пострадало

Среди пострадавших есть 6-летний ребенок.

Утром 20 июня российские оккупанты нанесли удар кабелем по Холодногорскому району Харькова, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее чиновник заявлял о пяти раненых, среди которых был маленький мальчик. В результате удара поврежден двухэтажный жилой дом.

"В результате удара в Холодногорском районе пострадали 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок. Медики оказывают всем необходимую помощь", - отметил Синегубов.

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Впоследствии стало известно, что еще одному 66-летнему мужчине потребовалась помощь врачей в Холодногорском районе из-за острой стрессовой реакции.

"Число пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до 9. Пятеро человек госпитализированы, еще четверо - получили помощь врачей на месте", - добавил Синегубов.

Позже он сообщил, что было найдено тело человека, погибшего в результате вражеского удара.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Как писал УНИАН, Россия атаковала два иностранных гражданских судна в Черном море, в результате чего один моряк погиб, еще 5 человек получили ранения.

"Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали два иностранных гражданских судна, которые выходили из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис. На одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом ранения получили трое членов экипажа", - сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В то же время стало известно, что россияне уничтожили в Тростянце, что в Сумской области, все АЗС. По его словам, город пережил тяжелую ночь, ведь российские оккупанты нанесли массированный удар по Тростянцу.

"АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домов", - рассказал Юрий Бова.

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