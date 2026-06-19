В больнице умер спасатель, раненый во время повторного удара РФ по Харькову

Он стал пятым спасателем, погибшим в результате обстрела РФ.

Сегодня в больнице умер спасатель ГСЧС Николай Деркач, получивший тяжелые ранения во время повторного вражеского обстрела Харькова 15 июня.

Как сообщает ГСЧС, это уже пятая жертва среди спасателей, погибших в результате той атаки во время исполнения служебных обязанностей.

По данным ведомства, Николай Деркач был начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майором службы гражданской защиты. Ему было 48 лет.

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"Врачи несколько дней боролись за жизнь спасателя, но сегодня его сердце остановилось", – отметили в ГСЧС.

У него остались дочь и мать.

Что известно об обстреле Харькова 15 июня

Ночью 15 июня Россия массированно атаковала Харьков. Когда на местах попаданий работали спасатели, оккупанты нанесли повторные удары.

По информации главы ГСЧС Украины Андрея Даника, в результате повторного удара по гражданскому предприятию погибли четверо спасателей, еще девять получили ранения.

Также в результате вражеской атаки погиб главный специалист Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

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