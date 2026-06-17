Россияне уничтожили в Тростянце все АЗС, – мэр города

В результате массированного обстрела со стороны России в городе повреждено множество домовладений.

Армия Российской Федерации уничтожила АЗС в городе Тростянец в Сумской области. Об этом сообщил мэр Юрий Бова в социальной сети Facebook.

Мэр сообщил, что город пережил тяжелую ночь, поскольку российские оккупанты нанесли массированный удар по Тростянцу.

"АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домовладений", – подчеркнул Бова в своём сообщении.

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В то же время он уточнил, что жертв среди гражданского населения нет.

Удары России по Украине – главные новости

С весны российские оккупанты начали атаковать АЗС в приграничных общинах и на расстоянии 20–25 километров от линии фронта.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов предлагает владельцам АЗС в зоне риска начать ограждать сетками участки, уязвимые для поражения (возгорания). В частности, защищать емкости с газом и закрывать места въезда и выезда.

Оккупанты наносили удары по АЗС также в крупных украинских городах, в том числе в Киеве, Днепре и Харькове. Это, вероятно, свидетельствует о намерении России расширить масштабы таких атак.

К сожалению, такие атаки не всегда обходятся без пострадавших. Так, во время удара России по АЗС в Днепропетровской области пострадали шесть человек, среди них 10-летний мальчик и беременная 21-летняя женщина.

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