По его словам, российские оккупанты уже несколько дней не обстреливают Очаковскую и Куцурубскую громады, обстрелы которых были ежедневными в течении трех месяцев.

Российские войска изменили характер обстрелов, потому что боятся контрнаступления ВСУ и ищут новые объекты для ударов.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, российские оккупанты уже несколько дней не обстреливают Очаковскую и Куцурубскую громады, обстрелы которых были ежедневными в течении трех месяцев.

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"Не буду скрывать, они в пустые объекты попадали, где были только ночные охранники, поэтому без жертв. Хорошо, что у них здесь не работает разведка, но "проводят" объекты, в которых потенциально считают, что там могут размещать технику или военные подразделения", - сказал Ким.

При этом он отметил, что на Кинбурнской косе войска РФ сократили использование оружия, работающего на короткую дистанцию.

"Они уезжают, работают и уезжают. Меньше работают оружием, которое стреляет на короткую дистанцию. Там постоянно меняется ситуация, мы видим через спутник и через разведку. Поэтому сделать вывод, что они отошли, нельзя. Но то, что ВСУ не дают там развернуться и спокойно там жить - это факт", - рассказал глава области.

По его словам, уменьшение обстрелов из Кинбурнской косы может свидетельствовать об отсутствии достаточного количества оружия.

"Россияне перестают стрелять только тогда, когда у них нет такой возможности, и для этого наши военные и работают. Это результат работы ВСУ. Можем провести прямые параллели: если их там будут уничтожать и дальше, то обстрелов будет меньше", — сказал Ким.

11 ноября 2022 года Ким заявил, что вся область освобождена. Однако под оккупацией оставалась Кинбурнская коса – песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

Сегодня, 18 апреля, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении русские войска изменили свою тактику, переходя к воздушным ударам по населению.

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