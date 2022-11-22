В области ведутся соответствующие мероприятия по восстановлению электроснабжения, расчистке дорог.

Для полной деоккупации Николаевщины нужно освободить три населенных пункта.

"Осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы юридически вышли из воюющей области (статуса – УНИАН)", - сообщил начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что прилетов по региону значительно меньше, ведутся работы по его восстановлению. В области также ведутся соответствующие мероприятия по восстановлению электроснабжения, расчистке дорог и тому подобное.

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Освобождение Николаевской области от оккупантов

11 ноября начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, пока официально не освобождена от российских оккупантов. Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. По словам Кима, не надо ожидать, что сегодня в этом районе что – то изменится, однако россияне на косе - вопрос времени.