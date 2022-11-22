Для полной деоккупации Николаевщины нужно освободить три населенных пункта.
"Осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы юридически вышли из воюющей области (статуса – УНИАН)", - сообщил начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким.
Он отметил, что прилетов по региону значительно меньше, ведутся работы по его восстановлению. В области также ведутся соответствующие мероприятия по восстановлению электроснабжения, расчистке дорог и тому подобное.
Освобождение Николаевской области от оккупантов
11 ноября начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.
Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, пока официально не освобождена от российских оккупантов. Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. По словам Кима, не надо ожидать, что сегодня в этом районе что – то изменится, однако россияне на косе - вопрос времени.