Дроны поразили мост в Крыму: движение поездов на полуостров может остановиться

Спутниковые снимки подтвердили, что после удара по мосту через Северо-Крымский канал там начался пожар

В ночь на 18 июня дроны нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи села Роздольное. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об ударе сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер". Ночью в районе моста раздалась серия примерно из 20 взрывов, сообщили местные жители. После взрывов спутники зафиксировали пожар возле моста.

Отмечается, что это важнейший мост на железнодорожной ветке Керчь-Джанкой, и в случае его повреждения движение грузовых и пассажирских поездов в оккупированный Крым будет полностью остановлено. В таком случае из РФ через Керченский мост поезда смогут доехать только до узловой станции Владиславовка или до Феодосии.

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Также сообщается об атаке БПЛА на автомобильный мост рядом с железнодорожным возле Роздольного.

На Арабатской стрелке в Херсонской области наблюдатели также фиксировали пожары возле двух автомобильных мостов через пролив Промоина.

Удары по оккупированному Крыму

Вчера пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия укрепляется в оккупированном Крыму, готовясь к высадке украинского десанта. Он пояснил, что Украина проводит десантные операции, и враг считает это реальной угрозой.

А 14 июня Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ, отмечал, что украинские удары по Чонгару, Перекопу и Арабатской стрелке показали россиянам, что эта зона теперь перешла под наш огневой контроль.

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