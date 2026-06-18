Украина не перекроет логистику в Крым на 100%: эксперт назвал главную цель Сил обороны

Силы обороны могут довести дело до того, что всего будет критически не хватать, отметил Попович.

Силы обороны наращивают удары по мостам и другим логистическим путям РФ на временно оккупированных территориях юга Украины с целью отделить оккупированные регионы Украины от Российской Федерации. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Сейчас мы уже видим, что с топливом в Крыму дела обстоят плохо. Дальше будут проблемы с продовольствием, это уже ощущается. Далее последует энергетический кризис, поскольку одно влечет за собой другое. Эти территории и дороги сейчас находятся под контролем. Важные объекты, мосты, железные дороги постоянно подвергаются ударам", – сказал Попович.

Он добавил, что РФ пытается противодействовать украинским ударам, в частности, устанавливая неподалеку от мостов понтонные переправы. Однако они также уязвимы перед украинскими БПЛА и имеют меньшую пропускную способность, отметил эксперт.

Видео дня

"Эта работа будет продолжаться. Потому что враг постоянно будет пытаться организовать логистику, будут попытки восстановить мосты, соорудить понтонные переправы. Поэтому эта работа будет продолжаться. Главная цель – сделать так, чтобы всего крайне не хватало. Не на 100% перекрыть логистику – это почти невозможно, а сделать так, чтобы её критически не хватало. И это в рамках наших попыток заставить Российскую Федерацию перейти к предметному мирному урегулированию", – добавил Попович.

Российская логистика на юге: важные новости

Как отмечал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, удары Сил обороны уже на 75% снизили активность российской логистики на юге. По его словам, в настоящее время РФ использует свою ключевую трассу для поставок только ночью, прикрывая технику мобильными огневыми группами.

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, сообщал, что Украина и раньше пыталась отрезать логистику в Крым. Однако удалось это сделать лишь после появления дешёвых и относительно простых в применении дронов среднего радиуса действия. По его словам, сейчас Украине нужно думать об уязвимости Крыма как об инструменте принуждения РФ к миру.

Вас также могут заинтересовать новости: