Мы хорошо помним советскую пропагандистскую историю про "непотопляемій авианосец" Крым. Но реальность несколько иная – полуостров захватывали все, кто туда заходил. Потому что это "логистическая ловушка". Если у кого-то это и не получалось, то не потому, что Крым так хорошо защищен, а лишь потому, что на материке у наступающих сил "что-то случалось" и до полуострова уже не доходило.

На фоне логистических проблем российских оккупантов в Крыму и разговоров об "украинском десанте" стоит разобраться в том, как Крым захватывали раньше. А захватывали его, исторически, очень часто. Особенно в древние времена и в Средневековье, когда будущие украинские степи были буквально "проходным двором".

Вот посмотрите – через Крым на запад проходили племена киммерийцев, скифов, сарматов, гуннов, тюркутов и аварцев (Тюркский каганат), хазар, венгров, печенегов, половцев, монголов и т. д. На обломках Монгольской империи, "транзитом" через Золотую Орду, образовалось Крымское ханство, которое затем признало себя вассалом Османской империи, у которой Крым завоевали русские.

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В свою очередь, на восток и юг с запада двигались, соответственно, готы и славяне несколькими волнами.

При этом море и горы, отделявшие южное побережье от "большого" Крыма, долгое время создавали там своего рода "параллельный мир" – со своими традициями, правилами. И со своими захватчиками.

Сначала на юге доминировали полумифические тавры, затем греки, готы и римляне, которые эффективно сопротивлялись кочевникам. Впоследствии появились ещё генуэзцы и венецианцы. Греки, римляне, итальянцы – все они наладили собственную отдельную морскую логистику, которую кочевники никак не могли нарушить.

Когда Крым захватывали турки-османы, они также продвигались с юга – с моря. Ведь равнинный Крым в лице крымских татар уже был их вассалом. Однако османы продемонстрировали тогда уже новый тип войн на полуострове, когда война становится "тотальной" – и на море, и на суше. Из-за чего даже южное побережье перестало быть защищенным. Россияне впоследствии это доказали.

Все эти примеры показывают, насколько даже в древние времена важна была логистика. Ведь тот, кто смог ее наладить – будь то по суше или по морю, – тот и оставался в Крыму более или менее надолго. Без логистики полуостров был лишь ловушкой с одним входом и выходом.

Собственно, только за время Гражданской войны 1917–1921 годов Крым переходил из рук в руки до десяти раз. Да, это снова та же формула: "Кто в Крым входит по суше – тот его и захватывает".

В декабре 1917 – январе 1918 года восставшие моряки захватили полуостров и провозгласили там власть большевиков. Но уже в апреле 1918 года полуостров почти захватили войска УНР под руководством Болбочана. Поход проходил успешно, но полного освобождения полуострова достичь не удалось.

Не из-за военного поражения, а потому, что союзные немцы захотели Крым для себя в качестве логистического морского центра. Поэтому с мая 1918 года и до объявления о капитуляции Германии Крымом правили именно немцы.

Затем, в апреле 1919 года, туда вновь вошли большевики. Которых, впрочем, уже в июне 1919 года "сменили" белогвардейцы. Те продержались в Крыму до конца 1920 года, когда большевики вошли на полуостров в третий раз и уже окончательно – и тоже через перешеек.

"Непотопляемый авианосец" был даже не "проходным двором", а просто "логистической ловушкой".

Это еще более наглядно продемонстрировала Вторая мировая война. Немцы довольно легко захватили полуостров в 1941 году, поскольку входили по суше, но не смогли сразу "добраться" до Севастополя, который удерживался 250 дней именно благодаря морскому и воздушному снабжению. Как только немцы получили решающее преимущество на море и в воздухе, Севастополь капитулировал.

Об этой истории с длительной обороной Севастополя в советской и российской историографии любят вспоминать. А вот о Керченско-Феодосийской десантной операции, которая должна была восстановить советскую власть в Крыму в 1941–1942 годах и, собственно, разблокировать Севастополь, вспоминать не любят. Потому что Ставка собрала огромные десантные силы, но… "забыла" о логистике.

Собственно, именно поэтому современная операция с украинским десантом в Крыму, вероятность которой сейчас активно обсуждают, выглядит крайне сомнительно. Потому что полноценную логистику по морю мы наладить не сможем. Точно так же, как и российские войска на оккупированной территории испытывают всё большее давление в этой "логистической ловушке".

Лишь в 1944 году Красная армия показала, как нужно захватывать Крым, атакуя и с моря, и с суши. Тогда СССР смог восстановить контроль над полуостровом. И только потому, что Рейх уже утратил контроль на море и в воздухе, а советские войска доминировали и количественно, и качественно.

Кстати, тщетными оказались и все попытки украинского и российского десанта на островах Херсонщины уже в наше время – на "прозрачном" поле боя стабильное снабжение водным путем практически невозможно даже в ограниченном формате. Что уж говорить о масштабной операции. Но вот перекрытие логистики в Крым и вообще во всей зоне боевых действий – это уже другое дело.

Судьба Крыма будет решена вместе с судьбой "сухопутного коридора" как единственной полноценной артерии для снабжения полуострова.

Поврежденный Керченский мост, разбитые паромы и БДК уже не помогут россиянам, если украинские удары по автомобильным дорогам и железной дороге сохранятся и их интенсивность будет нарастать.

Если "коридор" падет, то судьба Крыма решится не за дни, конечно, а за месяцы. Все "жесты доброй воли" – и под Киевом, и в Херсоне с Изюмом – россияне совершали именно после потери снабжения. Контрнаступление ВСУ в 2022 году обеспечило уничтожение логистики недавно полученными HIMARS, и сейчас наблюдается некое "дежавю" тех событий на фоне "выноса" российской логистики, но в значительно больших масштабах.

Главное для нас – не повторить опыт Болбочана, который с войсками УНР дошёл от Харькова до Симферополя, но был вынужден отступать, потому что "развалилась" сама УНР на фоне конфликтов с немцами. Тем не менее, Крым с точки зрения логистики выглядит гораздо более простой целью для деоккупации, чем Донбасс. Вопрос лишь в том, как добраться до этого перешейка, чтобы правило "кто вошел – тот и победил" сработало снова, но уже в нашу пользу.