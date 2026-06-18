Логистику россиян в Крым сократили на 75%: генерал рассказал, что сейчас с 'дорогой смерти'

В то же время ситуация на фронте сложная: РФ стремится одержать победу, полностью захватив Донецкую область, сообщил Романенко.

Одними только дронами Украине вряд ли удастся полностью изолировать временно оккупированный Крым. Такое мнение высказал основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Процесс изоляции, нанесение существенного ущерба логистическому обеспечению уже пошел. По разным оценкам, его сократили уже на 75%. Эту дорогу "Новороссия" они сами назвали "дорогой смерти". Фактически в дневное время её почти не используют, гражданские – точно. В ночное время по ней передвигаются единичные военные грузы. К этому добавляются мобильные группы, призванные обеспечивать безопасность этих переходов, а вдоль дороги выставляются военные. Ищут различные способы маскировки, средства РЭБ", – сказал Романенко.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте в целом сложная. По его словам, РФ стремится использовать то время, которое у неё осталось, чтобы одержать победу в виде полного захвата Донецкой области.

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"Путин понимает, что окно возможностей для дальнейшего ведения боевых действий постепенно закрывается. И поэтому ему нужно продемонстрировать итоги этой своей операции, сохранить лицо. Они сосредотачиваются в первую очередь на Донецкой области. Очень сложная ситуация вокруг Константиновки – они пытаются зажать в клещи наши подразделения, которые там находятся. Атакуют к северу от Покровска и Мирнограда. Атакуют на более прочном рубеже – это Краматорск, Славянск. Чтобы было что показать", – добавил Романенко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российские захватчики укрепляют районы в Крыму, готовясь к высадке украинского десанта. По его словам, Украина имеет опыт проведения таких операций, поэтому оккупанты считают такой сценарий реальной угрозой.

В то же время в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что российские оккупанты возобновили механизированные штурмы в Донецкой области. Сообщается об отражении атаки врага, которая длилась два дня. В ходе неё оккупанты задействовали мотоциклы, БМП, автомобили, танки и более полусотни бойцов.

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