Логистику россиян в Крым сократили на 75%: генерал рассказал, что сейчас с 'дорогой смерти'

Одними только дронами Украине вряд ли удастся полностью изолировать временно оккупированный Крым. Такое мнение высказал основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
"Процесс изоляции, нанесение существенного ущерба логистическому обеспечению уже пошел. По разным оценкам, его сократили уже на 75%. Эту дорогу "Новороссия" они сами назвали "дорогой смерти". Фактически в дневное время её почти не используют, гражданские – точно. В ночное время по ней передвигаются единичные военные грузы. К этому добавляются мобильные группы, призванные обеспечивать безопасность этих переходов, а вдоль дороги выставляются военные. Ищут различные способы маскировки, средства РЭБ", – сказал Романенко.
В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте в целом сложная. По его словам, РФ стремится использовать то время, которое у неё осталось, чтобы одержать победу в виде полного захвата Донецкой области.
"Путин понимает, что окно возможностей для дальнейшего ведения боевых действий постепенно закрывается. И поэтому ему нужно продемонстрировать итоги этой своей операции, сохранить лицо. Они сосредотачиваются в первую очередь на Донецкой области. Очень сложная ситуация вокруг Константиновки – они пытаются зажать в клещи наши подразделения, которые там находятся. Атакуют к северу от Покровска и Мирнограда. Атакуют на более прочном рубеже – это Краматорск, Славянск. Чтобы было что показать", – добавил Романенко.
Ситуация на фронте: важные новости
Ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российские захватчики укрепляют районы в Крыму, готовясь к высадке украинского десанта. По его словам, Украина имеет опыт проведения таких операций, поэтому оккупанты считают такой сценарий реальной угрозой.
В то же время в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что российские оккупанты возобновили механизированные штурмы в Донецкой области. Сообщается об отражении атаки врага, которая длилась два дня. В ходе неё оккупанты задействовали мотоциклы, БМП, автомобили, танки и более полусотни бойцов.