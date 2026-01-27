Эти ракеты в начале войны стали очень спасительными: Дикий об ударах по РФ в 2022-23 годах

Единственным ограничением было количество этих ракет.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины практически единственной баллистикой, которая была на вооружении Сил обороны Украины, стали зенитные ракеты С-200.

Об этом заявил Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"В свое время, в начале войны, С-200 для нас стали очень спасительными. Хотя базово С-200 это зенитная ракета. Но эти зенитные ракеты можно использовать как баллистику, просто точность будет далеко не такая, как для стандартных баллистических ракет. Из всей этой линейки С-200, С-300 и С-400, эта самая старая, еще хрущевских времен С-200 – она здоровенная, достаточно неудобная с точки зрения запуска. Но она дальше всех летит", – сказал Дикий.

Он добавил, что в 2022-23 годах Силам обороны удалось модернизировать эти ракеты. В частности, на них установили западные системы наведения, которые были неприспособлены к подобным боеприпасам.

"И оказалось, что после хорошей обработки эти С-200 могут прилетать уже с той точностью, которая нужна для ракет земля-земля. Единственное, что нас ограничивало – это количество. Эти ракеты уже давно не выпускаются. И то количество, которое было у нас на складах, мне казалось, что мы его все за 2022-23 годы использовали. Но использовали очень эффективно. Первые удары по российским аэродромам были с использованием С-200", – добавил Дикий.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили об поражении ряда российских целей. В частности, Силы обороны атаковали НПЗ врага, который расположен в Славянске-на-Кубани, Краснодарского края РФ. Кроме того, украинские защитники поразили ряд важных объектов на временно оккупированных территориях.

Между тем OSINT-аналитики проектов "КиберБорошно" и Exilenova+ обнаружили, что Силы обороны ранее атаковали предприятие по производству российских военных самолетов в Белгороде. Из спутниковых снимков становится понятно, что все четыре выпущенные ракеты достигли цели.

