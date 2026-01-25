Почему Украина не сбивает российские ракетоносцы в воздухе: объяснение эксперта

На самом деле за время войны было несколько успешных эпизодов противодействия российской стратегической авиации.

Сейчас Украина не имеет инструментов для уничтожения в воздухе российских стратегических ракетоносцев, которые регулярно обстреливают украинскую энергетику, запуская ракеты из района Саратова или Каспийского моря. Однако вполне возможно, что работа над этим ведется в полной секретности. Об этом в своем Фейсбуке пишет военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Иван Киричевский.

Он отметил, что в военной истории на самом деле уже было средство для перехвата советских бомбардировщиков Ту-95 на особенно большой дальности. Речь идет о сверхмощных зенитных ракетах CIM-10 Bomarc, которые в 1959-1972 годах стояли на вооружении армий США и Канады и в одной из версий имели дальность до 800 километров.

Киричевский описывает довольно монструозную конструкцию, которая имела длину более 13 метров и весила более 7 тонн. И ключевым было то, что она имела ядерную боеголовку, потому что тогдашние технологии не могли обеспечить точное попадание в самолет на таком расстоянии.

Впоследствии американцы отказались от этой ракеты, когда эпоха свободно падающих атомных бомб закончилась и Советский союз перешел на ядерные ракеты, которым для удара по США бомбардировщик не нужен.

По словам Киричевского, полностью идею дальнобойных ЗРК не похоронили. Например, Китай сегодня имеет планы создания к 2050 году собственной зенитной ракеты с дальностью в 2 тысячи километров.

Что касается реалий российско-украинской войны, то военный эксперт напоминает о двух успешных примерах, когда украинцам удавалось поражать российские ракетоносцы на значительном расстоянии. Он, в частности, упоминает использование старых советских зенитных ракет С-200, с помощью которых в апреле 2024 года удалось сбить Ту-22М3 над Ставропольским краем РФ. Вероятно, эти ракеты предоставила Польша, потому что кроме нее они оставались только в Болгарии.

Второй эпизод – это всем известная операция "Паутина", которая, впрочем, была именно спецоперацией, а не классическим сбиванием самолета.

Оба эпизода продемонстрировали, как можно уничтожать российские ракетоносцы благодаря нестандартным решениям.

"Вполне вероятно, что и сейчас наша военная машина находится в поиске асимметричного решения, которое принесет новые потери российским ракетоносцам. Но не забываем, что на подготовку "Паутины" ушло 2 года, то есть эффективные решения не вырабатываются быстро", – добавил Киричевский.

