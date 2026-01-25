Украина ударила ракетами 'Фламинго' по важному для РФ заводу в Белгороде, - OSINT-аналитики

Наибольшая зона разрушений составила 25 метров.

В Белгороде по подрядчику производства российских военных самолетов было нанесено четыре удара украинскими ракетами "Фламинго". Об этом сообщили OSINT-аналитики проектов "КиберБорошно" и Exilenova+.

Отмечается, что удары были нанесены по предприятию ООО "СКИФ-М" 23 сентября 2025 года. Спутниковые снимки подтвердили, что все четыре ракеты попали в цель.

Аналитики напомнили, что россияне заявляли о том, что из четырех ракет якобы только одна долетела до предприятия. Тем не менее, судя по спутниковым снимкам, 4 из 4 ракет достигли района цели, а радиус отклонения составляет менее 80 метров. Наибольшая зона разрушений составила 25 метров.

"Это не соответствует версии об "одном попадании" - это похоже на попытку преуменьшить последствия", - подчеркнули аналитики.

Аналитики поделились, что "СКИФ-М" - это высокотехнологичный производитель специнструмента для обработки титана, алюминия и композитов. До 70% продукции предприятия предназначено для аэрокосмических материалов в цепочке производства самолетов Миг, а также Су-34/35/57.

Украина поразила нефтебазу в глубоком тылу РФ - что известно

Напомним, что ранее Силы обороны Украины нанесли результативный удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ. Вскоре на объекте зафиксировали пожар.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе н.п. Фрунзе.

