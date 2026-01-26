Силы обороны поразили НПЗ и еще ряд важных объектов России: детали от Генштаба

В частности, были поражены объекты на оккупированных территориях.

В ночь на 26 января украинские защитники поразили ряд вражеских объектов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко", расположенного в Славянске-на-Кубани, Краснодарского края РФ. Отмечается, что ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

"Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти.

Видео дня

Масштаб нанесенного ущерба уточняется", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, украинские защитники поразили склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.

Также Силы обороны атаковали пункт управления БПЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ТОТ Донецкой обл.) и нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ТОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых оккупантов выясняется.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

Удары по РФ: важные новости

Ранее OSINT-аналитики проектов "КиберБорошно" и Exilenova+ сообщили, что Силы обороны нанесли удар четырьмя ракетами "Фламинго" по производству российских военных самолетов в Белгороде. Отмечается, что 4 из 4 четырех ракет достигли цели.

Аналитики отметили, что до 70% продукции предприятия предназначено для аэрокосмических материалов в цепочке производства самолетов МиГ, а также Су-34/35/57.

Вас также могут заинтересовать новости: