Дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в 1500 км от Украины (фото, видео)

Украинские спецслужбы снова нанесли удары по объектам в Перми, в результате которых поражена инфраструктура одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно наносили удары по нефтяной инфраструктуре РФ вблизи Перми. Сегодня "бавовна" горит на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины", - заявили в СБУ.

Отмечается, что это – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии.

По предварительной информации, на НПЗ поражена установка АВТ-4 – ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.

Также 30 апреля СБУ повторно поразила производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Вчера эту же станцию уже атаковали украинские беспилотники, а сегодня там появились новые очаги пожара.

"Враг должен осознать одну простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты – каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, доступен для удара. СБУ уже продемонстрировала способность наносить успешные удары на большом расстоянии и продолжит системно поражать такие объекты", – подчеркнули в спецслужбе.

Удары по российским НПЗ

Утром 30 апреля российский город Пермь атаковали дроны. Местные сообщали о взрывах. Речь шла о том, что беспилотники второй раз подряд нанесли удар по станции приема и перекачки нефтепровода "Транснефти" и нефтеперерабатывающему предприятию "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".

В ночь на 29 апреля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, расположенную около Перми – объект находится на расстоянии более 1500 км от Украины. После ударов, по предварительным данным, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция – ключевой узел системы "Транснефти", отвечающий за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

