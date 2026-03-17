К маю надеются возобновить работу некоторых агрегатов завода.

Российские власти заявили, что крупный завод по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" не будет работать до мая после удара украинского беспилотника в прошлом месяце, сообщает Bloomberg.

"При благоприятных условиях мы рассчитываем возобновить работу некоторых агрегатов завода до мая", – заявил губернатор Смоленска Василий Анохин.

В издании напомнили, что ПАО "Дорогобуж" производило около 2 миллионов тонн азотных удобрений в год. Сбой в работе завода "рискует усилить ограничения на рынке весной, в то время, когда фермеры наращивают внесение удобрений". Авторы добавили, что это период пикового спроса, а торговые потоки и без того нарушены конфликтом на Ближнем Востоке. Издание добавило, что через Ормузский пролив, который фактически закрыл Иран, проходит около трети мировой торговли удобрениями. На фоне этого Китай, являющийся ведущим производителем удобрений, также ограничил экспорт.

Как сообщал УНИАН, в результате атаки в ночь на 25 февраля химический завод в Дорогобуже Смоленской области получил масштабные разрушения, что подтверждается спутниковыми снимками.

Аналитики отметили, что в результате атаки дронов ФП-1 по участку производства, хранения и транспортировки аммиачных удобрений произошла цепь взрывов на площадке автомобильного транспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции.

Кроме того, по их данным, в зоне взрыва оказались установки по производству аммиачной селитры.

