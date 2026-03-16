Венгрия призвала ЕС отменить пошлины на российские и белорусские удобрения, - Politico

В Венгрии заявляют, что страна может столкнуться со снижением урожайности.

Венгрия призывает Европейский Союз приостановить действие тарифов и дополнительных пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси. Об этом пишет Politico.

Журналисты ознакомились с письмом министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, направленном европейским комиссарам. В нем политик заявил, что рост мировых цен на удобрения и неопределенность с поставками, усугубленная войной в Иране, могут поставить в затруднительное положение европейских фермеров и привести к росту цен на продовольствие.

В издании добавили, что Надь призвал временно снизить пошлины на российские и белорусские удобрения до нуля. По его словам, в противном случае Венгрия может столкнуться со снижением урожайности.

В издании отметили, что Венгрия производит только азотные удобрения и зависит от иностранных поставок фосфорных и калийных удобрений.

Журналисты напомнили, что Евросоюз ужесточил пошлины на удобрения из России и Беларуси в 2025 году после того, как импорт вырос в годы, последовавшие за полномасштабным вторжением РФ в Украину. Это повышение вызвало опасения, что Россия перенаправляет экспорт газа, пострадавший от санкций, на производство удобрений, чтобы поддержать экспортные доходы.

Также в издании добавили, что российские поставки в ЕС в 2025 году все еще составляли около 2 млрд евро, но объемы резко сократились в начале 2026 года, когда новые пошлины начали действовать.

Война на Ближнем Востоке может вызвать продовольственный кризис

Ранее Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов, писало, что война на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис, который будет хуже того, что возник из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Иранские атаки вывели из строя значительную часть производства карбамида на Ближнем Востоке - самого распространенного в мире азотного удобрения, а дефицит газа заставил производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства.

По информации Kpler, более 1,1 млн тонн удобрений и сырья для их производства, включая 570 тысяч тонн карбамида, в настоящее время застряли в Персидском заливе, либо находятся на стадии погрузки, либо уже на судах.

В FT добавили, что Ближний Восток является центром глобальных цепочек поставок удобрений и энергоносителей. В частности, около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив. Около 45% мирового экспорта серы также транспортируется по этому маршруту, который фактически закрыт.

Вас также могут заинтересовать новости: