Химзавод в Смоленской области получил масштабные разрушения после атаки, - аналитики

В результате атаки в ночь на 25 февраля химический завод в Дорогобуже Смоленской области, РФ получил масштабные разрушения, что подтверждается спутниковыми снимками, сообщает Telegram-канал Киберборошно .

Аналитики отмечают, что украинские дроны устроили для жителей Дорогобужа "Бейрут". В частности, были слышны взрывы на площадке автомобильного транспорта, железнодорожном терминале и на складе готовой продукции.

"В результате атаки дронов ФП-1 по участку производства, хранения и транспортировки аммиачных удобрений произошла цепь взрывов на площадке автомобильного транспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, по их данным, в зоне взрыва оказались установки по производству аммиачной селитры.

"Из-за мощной взрывной волны была полностью разрушена одна из эстакад и повреждена часть соседних производственных установок в радиусе нескольких сотен метров", - отмечают они.

Кроме того, обломки, разлетевшиеся после взрыва, были заметны на значительной территории. Приводятся данные, что в 2024 году производственная площадка, которая была поражена украинскими дронами, обеспечивала около 10% всего производства аммиачной селитры в России.

Атаки по территории РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после атаки украинских дронов из строя выведена российская нефтебаза в Великих Луках Псковской области, что подтверждают спутниковые снимки. В частности, на кадрах видно, что половина резервуаров уничтожена. Атака на нефтебазу произошла в ночь на 19 февраля. Аналитики рассказали, что на этом объекте россияне пытались защитить антидроновыми конструкциями резервуары с топливом. Однако, как оказалось, это не помогло. Уточняется, что под удар попала "Великолукская нефтебаза", принадлежащая ООО "Псковнефтепродукт".

Также мы писали, что авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко поделился, что во время атаки Сил обороны по Воткинскому заводу ракеты "Фламинго" смогли обойти не только системы ПВО С-300 и С-400, но и не были сбиты сотнями российских истребителей. Романенко предположил, что в районе Урала уже практически нет ПВО, потому что россияне считают, что туда ничего не долетит. Он добавил, что этот случай свидетельствует о том, что Украина способна наносить удары по России на большую глубину.

