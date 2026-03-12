'Враг не изменил тактику': как успехи ВСУ в Днепропетровской области влияют на Покровск

Оккупанты в настоящее время увеличили количество стрелковых боев и активно вступают в бой с украинскими военнослужащими.

Успехи Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области на Покровском направлении существенного влияния не оказывают.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Сергей Кондратюк, временный исполняющий обязанности начальника отделения коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о влиянии успехов ВСУ в Днепропетровской области на их зону ответственности, он отметил, что "на полосу ответственности нашей бригады это пока не оказывает какого-либо существенного влияния".

Видео дня

"Враг не изменил тактику, количество атак на наши позиции пока остается стабильным. И каких-то серьезных ослаблений мы по этому поводу не ощущаем. Но продолжаем качественно выполнять нашу работу по уничтожению личного состава противника, его технических средств", - сказал Кондратюк.

Продвижение врага и стрелковые бои

Он добавил, что в их зоне ответственности, а речь идет, в частности, о районах Новопавловки и Новоукраинки, у врага продвигаться не получается.

Кроме того, военнослужащий сообщил, что оккупанты сейчас увеличили количество стрелковых боев и активно идут в бой с нашими штурмовыми группами, пехотой.

Россияне и Starlink

Кондратюк также сообщил, что оккупанты в целом восстановили свою связь после потери Starlink. Впрочем, связь стала для них более сложной, а соответственно, и логистика.

"Мы этой историей пользуемся в полную силу: уничтожаем их антенны, их передатчики, их средства РЭБ. Благодаря этому увеличено количество уничтоженного личного состава противника, количество их БПЛА, "глаз" и дронов разведки", - отметил он.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области, примерно в 15 километрах от Покровска, Силы обороны Украины поразили важные российские пункты управления. Речь идет о поражении вражеских пунктов управления в Селидово Покровского района.

Подтверждено поражение трех важных объектов оккупационных войск. В частности, пункт временной дислокации подразделения беспилотников. По предварительной информации, его использовали в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии России. В этом здании располагался личный состав для укрытия. Именно эту дивизию россияне используют для штурма Покровска с декабря 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: