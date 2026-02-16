Россияне продвинулись в районе Покровска и оккупировали новое село, – DeepState

В частности, враг добился успехов и в самом Покровске.

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Ровно, который расположен между Покровском и Мирноградом. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, по их данным, оккупанты продвинулись в северо-западном районе Покровска, в направлении населенного пункта Гришино. Также враг добился успехов в Мирнограде, оккупировав часть "серой зоны" в центре города.

Российские захватчики также продвинулись в населенном пункте Родинское, к северу от Мирнограда. По данным карты, враг смог закрепиться в восточных районах города.

Ранее о сильном давлении РФ в районе Покровска сообщил пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр с позывным Гусь. По его словам, россияне пытаются накапливаться в различных укрытиях ближе к украинской линии обороны. Также он отмечал давление оккупантов в направлении населенного пункта Гришино.

Между тем, в Харьковской области враг не прекращает попыток выйти на рубежи реки Оскол. Как сообщил заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр Дисней, россияне таким образом планируют захватить населенный пункт Лиман, чтобы дальше двигаться в сторону Славянска и Краматорска.

Ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что на фоне отключения Starlink россияне вряд ли начнут свое масштабное наступление, которое они планировали на весну 2026 года. По словам эксперта, до наступления весны РФ удастся найти адекватное решение. Однако для выстраивания всей коммуникации врагу может понадобиться от 6 до 8 месяцев.

