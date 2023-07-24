Такой шаг был бы "самоубийственным" для этой структуры, считает Андрей Юсов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов уверен, что у частной военной компании "Вагнер" нет сил и средств, чтобы представлять угрозу для Польши.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что боевики ЧВК "Вагнер" якобы проявляют инициативу по нападению на Польшу.

Юсов заметил, что это "прогнозируемые вещи". По его словам, с начала, когда только появилась информация о возможном пребывании "вагнеровцев" в Беларуси, речь шла о том, что одно из направлений их использования – это "постоянно раздражать и нервничать" соседей – страны-члены НАТО и Европейского Союза.

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"Если говорить о серьезности этих угроз: извините, сегодня у бывшего ЧВК, на самом деле оно "ЧВК" никогда не было – этой группировки "вагнеровцев", нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши", - подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что если бы такой шаг произошел, он был бы самоубийственным для этой структуры.

"Я убежден, что армия Польши только, скажем, обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы все эти проблемы", - сказал Юсов.

ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь - это надо знать

23 июля Лукашенко в Санкт-Петербурге во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловался, что "вагнеровцы" якобы рвутся в Польшу на "экскурсию".

В то же время, по данным аналитиков Института изучения войны, нет никаких признаков того, что наемники в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу, поскольку условием соглашения Путина, Лукашенко и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, положившего конец вооруженному мятежу, была передача "Вагнером" такого оружия Министерству обороны России.

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