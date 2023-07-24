Эксперты напомнили, что наемники сдали тяжелую технику Минобороны РФ,

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что ЧВК "Вагнер" останется в Беларуси. Продолжаются информационные операции об угрозе "вагнеровцев" для Польши и Украины, но они не имеют оснований.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Лукашенко сказал Путину, что группа Вагнера останется в центральной Беларуси, вероятно, тонко напомнив Путину об угрозе, которую военная организация "Вагнера" все еще представляет для него, и подчеркнув контроль Лукашенко над этой властью.

Заявления Лукашенко, вероятно, были призваны заставить Путина задуматься о неприятном для него факте, что новый гарнизон "Вагнера" в Беларуси размещает свои силы вполовину ближе к Москве, чем предыдущая база "Вагнера" на юге России. Предыдущая база наемников в Краснодарском крае находилась примерно в 1370 км от Москвы, а новая база - примерно в 720 км по отличной дороге.

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Путин и Лукашенко также усилили информационные операции, направленные против Запада, в частности усилили свои ложные заявления о провальном контрнаступлении Украины. Высокопоставленные западные и украинские чиновники считать, что еще слишком рано оценивать контрнаступление ВСУ, поскольку Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность вести операции в любое время и в любом месте.

Лукашенко и Путин также заявили, что группа "Вагнера" представляет угрозу для Польши. Нет никаких указаний на то, что наемники в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу, поскольку условием сделки Путина, Лукашенко и Пригожина, положившей конец вооруженному мятежу, была передача "Вагнером" такого оружия Министерству обороны России.

Снимки Maxar основной базы Вагнера в Целе, Осиповичи, сделанные 23 июля, показывают, что транспортные средства, в настоящее время припаркованные в зоне хранения и вокруг нее, представляют собой в основном сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов. Силы "Вагнера" в Белоруссии не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Даже тогда они не представляют серьезной угрозы для НАТО.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости

ЧВК "Вагнер" в конце июня 2023 года во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж России. Бунт закончился договоренностью - Александр Лукашенко разрешил наемникам переехать в Беларусь.

Уже в июле колонны "вагнеровцев" начали прибывать в Беларусь. 23 числа Лукашенко в Санкт-Петербурге во время встречи с Путиным пожаловался, що "вагнеровцы" якобы рвутся в Польшу на "экскурсию".

23 июля в Беларусь прибыла уже десятая колонна ЧВК "Вагнер". В колонне как минимум 10 единиц техники: КамАЗ-тент, несколько "буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее шести фур.

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