Наемники якобы рвутся в Польшу, утверждает псевдопрезидент Беларуси.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что члены частной военной компании "Вагнер", которые находятся на беларуской территории, начали "напрягать".

Псевдобеларуский лидер на встрече с Путиным утверждал, что наемники якобы просятся на "экскурсию" в Польшу. "Нас начали напрягать "вагнеровцы". Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю: "Вам зачем на Запад?"… Ну, сходим на экскурсия в Варшаву и Жешув", - заявил он.

По его словам, члены ЧВК "имеют зуб" на Польшу, поскольку она помогает вооружением Украине. "…у них настроения плохие", - заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что такое заявление может быть продуманным вражеским информационным вбросом.

Ранее стало известно, что 23 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в Санкт-Петербурге.

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В конце июня члены ЧВК "Вагнер" устроили мятеж в РФ под руководством своего главаря Евгения Пригожина, который закончился "договорняком" - Александр Лукашенко разрешил передислоцировать наемников на беларускую территорию.

Потом СМИ узнали, что в Беларусь отравилось много колонн "вагнеровцев". По сведениям Минобороны Беларуси, члены ЧВК будут "обмениваться опытом" с беларускими военными.