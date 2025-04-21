Вражеский беспилотник поразили в воздушном пространстве Украины на Пасху.

ВСУ подбили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов с помощью дрона-перехватчика на высоте 4 км. Видео с перехватом опубликовал командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра".

По его словам, противник объявил о временном "перемирии" на Пасху, но сам постоянно его нарушал - в течение суток постоянно происходили штурмовые рейды.

"Но небо держать никто не отменял. И именно 20 апреля пилотам истребителей "Птиц Мадьяра" удалось поразить на высоте 4 км экзотический самолет - "Форпост" - ударно-разведывательный дрон. Носит ракеты и авиабомбы КАБ-20. Размах крыла - 8,5 метра. Дальность - 250, до 400 километров..." - заявил военный.

Он добавил, что стоимость "Форпоста" - 7 млн долларов в то время, как стоимость средства, которое его сбило, меньше в несколько раз. Происшествие произошло в небе над Украиной в 15:24.

"Перехватом РЛС зафиксировано, что подбитому удалось спланировать за поребрик (на российскую территорию, - УНИАН). Прекрасно бы было пополнить нашу коллекцию экзотической тушкой, но носить управляемые авиабомбы в ближайшее время он не будет..." - говорится в сообщении.

Российский беспилотник "Форпост": что известно

Как писал УНИАН, благодаря подписанной сделке в 2010 году, которая стоила 300 млн долларов, РФ получила права из израильских комплектующих собирать копию Searcher II. Российская версия получила название "Форпост", она относится к классу тактических дронов, которые способны находиться в воздухе около 18 часов. Эти БПЛА могут не только вести разведку, но и подсвечивать цели лазером для высокоточных боеприпасов.

Об уничтожении "Форпоста", например, сообщалось весной 2022 года над Одессой. Тогда в воздушном командовании "Юг" рассказали, что ударный БПЛА был уничтожен при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга Украины. Говорилось, что беспилотник такого типа является дорогим аппаратом, который оценивается более чем в $7 млн. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК.

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