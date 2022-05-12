Вооруженные Силы Украины перешли к регулярному уничтожению российских весьма ценных дронов "Форпост", который принадлежит к классу тактических дронов, способных находиться в воздухе около 18 часов на расстоянии до 250 км, а также не только вести разведку, но и подсвечивать цели лазером для высокоточных боеприпасов.

Но таким возможностям "Форпост" обязан не "рашиской конструкторской мысли", а Израилю, который в 2010 году продал лицензию на сбор своего дрона Searcher II от Israel Aerospace Industries.

"Форпост" из Израиля

Благодаря подписанному соглашению, которое, по публичной информации, стоило относительно мало – 300 млн долларов, РФ получило право из израильских комплектующих собирать копию Searcher II. Эта сумма относительно слабо коррелируется с известной стоимостью Searcher II – 7 млн ​​долларов за один комплекс.

В любом случае, сначала крупноузловой сборкой этих дронов занимался Казанский вертолетный завод, а с 2012 - Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге.

По состоянию на 2014 год было известно о производстве шести комплексов, в 2017 – 30 по три дрона в каждом. А в 2019 году рашисты, как они уверяют, провели полное импортозамещение.

Но анализ обломков "Форпостов", которые начали активно сбивать, в частности в районе Одессы, сможет детально объяснить, сколько в нем российских компонентов, а сколько иностранных. Ибо конкретные вопросы уже сформировались к поставщикам комплектующих к другому решетскому дрону - "Орлан-10". Который, конечно, тоже в РФ "полностью импортозаместили".

В любом случае именно Israel Aerospace Industries рашисты обязаны наличию БПЛА такого класса в своих рядах. Благодаря оптической станции, которая оснащена мощными телевизионными и тепловизионными каналами, этот дрон может различать цели типа танк на дальности около 8 км. Это значит, что дальность обнаружения бронетехники в 1,5-2 раза больше.

Что еще опаснее, этот дрон может вести подсветку целей лазерным лучом для того, чтобы наводить высокоточные ракеты или снаряды. В частности, именно он может подсвечивать цели для российского 152-мм снаряда "Краснополь".

БПЛА "Форпост-Р"

Поскольку "Форпост" оставался единственным отработанным решением с доказанной эффективностью, в РФ начались работы по повышению его характеристик.

В 2019 году в РФ продемонстрировали обновленную версию - "Форпост-Р", получившего обновление канала связи, расширившее дальность действия до 350 км. Также заявлялось о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами. В частности, радара для обнаружения целей на земле, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала.

Также с определенной гордостью было заявлено, что теперь двигатель у "Форпост-Р" - российский АПД-85, мощностью в 85 л.с., который мощнее немецкого 50-сильного Limbach L550, ставившийся ранее. Но при этом уже как-то уже без акцентирования речь шла об увеличении веса дрона с 450 до 500 кг.

Конечно, еще об одной детали "импортозамещения" в РФ пытаются вообще не упоминать. Замена двигателя привела к уменьшению максимальной высоты полета. Если у оригинального Searcher II – 7 км, то у модернизированного рашистами – 5-6 км.

И речь идет о максимальной достижимой высоте, в то время, когда обычная эксплуатационная - ниже. И это уже делает "Форпост-Р" вполне достижимым для всех армейских средств поражения воздушных целей, включая ПЗРК. Особенно с наведением по лазерной тропе, таких как британские StarStreak и Martlet.

Также велись разработки по установке управляемого вооружения – миниатюрных бомб КАБ-20, откровенной кальки с MAM-L для Bayraktar TB2. Но на практике их использование "Форпостом-Р" еще сильнее уменьшит летные характеристики.

Характеристики "Форпост" (Форпост-Р)

Длина : 6 м

: 6 м Размах крыла : 9,1 м

: 9,1 м Крейсерская скорость полета : 150 км/ч

: 150 км/ч Максимальная скорость полета : 200 км/ч

: 200 км/ч Дальность управления : 250 км (350 км)

: 250 км (350 км) Максимальная высота полета : 7 км (5-6 км)

: 7 км (5-6 км) Мощность силовой установки : 50 л.с. (85 л.с.)

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