По словам Трегубова, врагу понравились штурмы на мотоциклах.

На Пасху российские оккупанты вероятно провоцировали ВСУ во время проведения маневров, которые были похожи на штурмы, проходившие якобы "под белым флагом".

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, снижение интенсивности в 2-3 раза нельзя назвать не перемирием.

"Если на направлении было, условно, 80 столкновений, а стало, условно, 30, это больше похоже не на перемирие, а на какой-то перекур, на какое-то временное ослабление. Особенно, если россияне продолжили активно проводить ротацию, накапливать войска, - это не пауза, это временное снижение интенсивности для того, чтобы потом ее значительно повысить", - подчеркнул спикер.

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Он подчеркнул, что в зоне ответственности "Хортицы" на всех участках фронта сохранилась тенденция, которая наблюдалась ранее: наибольшая активность врага на Покровском направлении, активно россияне проводят ротации на Купянском направлении и на Лиманском, на Харьковском - более накапливают силы, чем атакуют. Трегубов рассказал:

"Плюс остается Торецк и Часов Яр... Россияне также провели несколько операций, которые больше были похожи на попытки вытащить нас на визуальное заметное нарушение перемирия. Как то маневры "под носом", которые были похожи на штурмы, но проходили вроде бы под белым флагом. Казалось, что они просто пытаются спровоцировать на визуальное нарушение огня. Чтобы приняли за штурм, потом ударили".

Спикер также прокомментировал бой, который произошел на прошлой неделе, когда были попытки мотопехотных штурмов: вместе с БТР разведка зафиксировала почти 90 мотоциклов.

"Сам сначала не поверил, но поехал целый "мотоклуб". Это было именно на Покровском направлении, для которого это не характерно. Судя по тому, что пишут у себя оккупанты в Телеграм-каналах, эта идея им почему-то нравится. Не знаю, почему. Мне эта тактика эффективной не кажется, но почему-то кажется им. Скорее всего, это эффективно для них по деньгам, а не с боевой точки зрения... Десять мотоциклов дешевле, чем один БТР", - предположил Трегубов.

Военный добавил, что не рискнул бы передвигаться даже на лучшем мотоцикле по такой местности, как в районе Покровска. Однако россияне рискуют и гибнут "очень большими пачками".

Война в Украине - ситуация возле Торецка

Как писал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что во время штурмов в Торецке российские оккупанты пытались использовать подземные коммуникации, но успеха не имели. Суть в том, что эти коммуникации хорошо известны украинским военным, поскольку они использовали их еще в 2014-2015 годах. Также россияне пытались использовать гидротехнические сооружения в Часовом Яру, однако тоже не имели успеха.

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