Беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивают в более $7 млн.

Утром подразделения воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили очередной российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования (ВК) "Юг" .

В сообщении отмечается, что дрон был уничтожен при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга Украины.

"Стоит отметить, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивают более чем в $7 млн. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК", - говорится в сообщении.

В ВК "Юг" подчеркнули, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически противостоять натиску агрессора.

Как сообщал УНИАН, днем появилось сообщение о том, что в Одессе уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат оккупантов. Как сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, уничтожили "Форпост" противника.

БПЛА Форпост

Беспилотник "Форпост" предназначен для выполнения таких задач, как сбор разведывательных данных, поисково-наблюдательные полеты, выполнение поисковых операций.

БПЛА оборудован поршневым двигателем, который может разогнать дрон до скорости 200 км\ч, тогда как операционный радиус действия этого устройства составляет 250 км.

В качестве средств слежения и наблюдения, на БПЛА "Форпост" используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, что обеспечивает возможность его круглосуточного использования.

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