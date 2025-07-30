Он при этом выделил категорию военнослужащих.

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием и в дальнейшем могут спокойно выезжать за границу - автоматическая постановка на воинский учет не ограничивает в этом праве, заявляет адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида.

"У нас запрещен выезд за границу только для мужчин (военнообязанных). А женщины-медики (и женщины-фармацевты) могут выезжать за границу, хотя они являются военнообязанными", - сообщил он в комментарии УНИАН.

Те женщины-медики, кто уже до этого времени встали и состояли на учете могли и могут пересекать границу Украины, уточнил Пищида. Никаких изменений в связи с сегодняшним решением Кабинета министров в этом вопросе не произошло, отметил он.

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"У нас же только мужчинам запрещен выезд. И формулировка в законе: "запрещен выезд мужчинам от 18 до 60". А по женщинам - нет. Разве что случаи, когда женщина - военнослужащая, то другой уже вопрос", - уточнил юрист.

Военный учет женщин-медиков - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство на своем заседании приняло решение о взятии на воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, теперь предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармобразованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки в отношении таких категорий женщин; усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберіг".

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