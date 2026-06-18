Украина одерживает верх в войне, и это ставит Запад под удар, – The Telegraph

Война в Украине начинает складываться в пользу Киева, из-за чего Россия может активизировать попытки дестабилизировать Запад другими методами. Такое мнение высказал редактор по вопросам обороны и международных дел Кон Кофлин в колонке для The Telegraph.
Автор отмечает, что после более чем четырёх лет полномасштабной войны всё больше признаков свидетельствуют об изменении ситуации на фронте в пользу Украины. По его словам, замысел российского диктатора Владимира Путина превратить Украину в зависимое от Кремля государство обречен на провал, тогда как западная поддержка Киева остается стабильной.
Как пишет издание, лидеры стран G7 на этой неделе подтвердили свою поддержку Украины. В то же время украинские военные продолжают наносить удары по территории России с помощью дальнобойных беспилотников, регулярно атакуя Москву и Санкт-Петербург. По мнению автора, в таких условиях шансы Кремля на победу становятся все меньше.
В публикации отмечается, что рациональный политический лидер в такой ситуации должен был бы искать пути завершения войны. Однако Путин, как убежден Кофлин, не демонстрирует готовности к компромиссам и продолжает игнорировать призывы к длительному прекращению огня.
Автор также обращает внимание на внутренние проблемы России. Российская армия ежемесячно несет около 30 тысяч потерь убитыми и ранеными, а экономика страны испытывает всё более сильное давление из-за затянувшейся войны. На этом фоне даже отдельные российские политики начинают открыто призывать к прекращению боевых действий.
Несмотря на это, говорится в статье, Кремль не демонстрирует признаков смены курса. Наоборот, чем очевиднее становится невозможность достичь поставленных целей в Украине, тем активнее Москва может действовать против Запада другими способами.
Кофлин приводит в качестве примера инцидент в Ла-Манше, где российский военный корабль открыл предупредительный огонь вблизи британской яхты. По его мнению, этот случай следует рассматривать в совокупности с другими действиями России – попытками повреждения подводной инфраструктуры, кибератаками и дезинформационными кампаниями.
Глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели также предупредила об опасности российской политики. По её словам, российское руководство руководствуется "агрессивным, экспансионистским и ревизионистским мышлением".
"Экспорт хаоса – это особенность, а не ошибка российского подхода к международному взаимодействию", – отметила она.
Автор статьи считает, что изоляция Путина лишь усиливает риски непредсказуемых действий со стороны Кремля. Именно поэтому западным странам необходимо сохранять бдительность и демонстрировать готовность реагировать на провокации.
"Если Путина нужно удержать от дальнейших актов запугивания, то западные лидеры должны продемонстрировать тот же уровень решимости и преданности, который помог Украине получить преимущество в войне с Россией", – подытоживает Кофлин.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, Украина систематически применяет комплексные дроновые атаки против России, используя не только ударные аппараты, но и дроны-приманки для перегрузки ПВО. По словам эксперта Александра Карпюка, создан алгоритм, который снижает эффективность российской противовоздушной обороны и позволяет достигать результатов. Поэтому удар по Москве – это лишь начало.
Между тем после удара по Москве в российском правительстве не придумали ничего лучшего, чем пригрозить Украине ударами по военным целям. Тем самым Россия дала понять, что до сих пор военные цели не были приоритетом её ударов.