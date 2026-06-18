Украина одерживает верх в войне, и это ставит Запад под удар, – The Telegraph

После четырёх лет разговоров о том, что Россия воюет с НАТО, Кремль в отчаянии действительно может нанести удар по Европе.

Война в Украине начинает складываться в пользу Киева, из-за чего Россия может активизировать попытки дестабилизировать Запад другими методами. Такое мнение высказал редактор по вопросам обороны и международных дел Кон Кофлин в колонке для The Telegraph.

Автор отмечает, что после более чем четырёх лет полномасштабной войны всё больше признаков свидетельствуют об изменении ситуации на фронте в пользу Украины. По его словам, замысел российского диктатора Владимира Путина превратить Украину в зависимое от Кремля государство обречен на провал, тогда как западная поддержка Киева остается стабильной.

Как пишет издание, лидеры стран G7 на этой неделе подтвердили свою поддержку Украины. В то же время украинские военные продолжают наносить удары по территории России с помощью дальнобойных беспилотников, регулярно атакуя Москву и Санкт-Петербург. По мнению автора, в таких условиях шансы Кремля на победу становятся все меньше.

Видео дня

В публикации отмечается, что рациональный политический лидер в такой ситуации должен был бы искать пути завершения войны. Однако Путин, как убежден Кофлин, не демонстрирует готовности к компромиссам и продолжает игнорировать призывы к длительному прекращению огня.

Автор также обращает внимание на внутренние проблемы России. Российская армия ежемесячно несет около 30 тысяч потерь убитыми и ранеными, а экономика страны испытывает всё более сильное давление из-за затянувшейся войны. На этом фоне даже отдельные российские политики начинают открыто призывать к прекращению боевых действий.

Несмотря на это, говорится в статье, Кремль не демонстрирует признаков смены курса. Наоборот, чем очевиднее становится невозможность достичь поставленных целей в Украине, тем активнее Москва может действовать против Запада другими способами.

Кофлин приводит в качестве примера инцидент в Ла-Манше, где российский военный корабль открыл предупредительный огонь вблизи британской яхты. По его мнению, этот случай следует рассматривать в совокупности с другими действиями России – попытками повреждения подводной инфраструктуры, кибератаками и дезинформационными кампаниями.

Глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели также предупредила об опасности российской политики. По её словам, российское руководство руководствуется "агрессивным, экспансионистским и ревизионистским мышлением".

"Экспорт хаоса – это особенность, а не ошибка российского подхода к международному взаимодействию", – отметила она.

Автор статьи считает, что изоляция Путина лишь усиливает риски непредсказуемых действий со стороны Кремля. Именно поэтому западным странам необходимо сохранять бдительность и демонстрировать готовность реагировать на провокации.

"Если Путина нужно удержать от дальнейших актов запугивания, то западные лидеры должны продемонстрировать тот же уровень решимости и преданности, который помог Украине получить преимущество в войне с Россией", – подытоживает Кофлин.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина систематически применяет комплексные дроновые атаки против России, используя не только ударные аппараты, но и дроны-приманки для перегрузки ПВО. По словам эксперта Александра Карпюка, создан алгоритм, который снижает эффективность российской противовоздушной обороны и позволяет достигать результатов. Поэтому удар по Москве – это лишь начало.

Между тем после удара по Москве в российском правительстве не придумали ничего лучшего, чем пригрозить Украине ударами по военным целям. Тем самым Россия дала понять, что до сих пор военные цели не были приоритетом её ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: