Канада заказывает 190 бронированных машин ACSV, часть которых будет передана Украине

GDLS-Canada является одним из важнейших предприятий оборонной промышленности страны.

Премьер-министр Канады Марк Карни и министр национальной обороны Дэвид Дж. МакГинти посетили завод компании "General Dynamics Land Systems-Canada" (GDLS-Canada), чтобы официально объявить о новом стратегическом партнерстве между правительством Канады и этой компанией.

Также они объявили о заключении контракта на сумму около 1,4 млрд долларов на поставку 190 дополнительных бронированных боевых машин ACSV для поддержки канадских вооруженных сил и еще 35 таких же машин, которые будут изготовлены специально для Украины. Об этом сообщает Defence Blog.

"Бронированная машина боевой поддержки (ACSV) - это колесная бронированная машина с приводом 8×8, построенная на том же шасси, что и LAV 6.0 - основная платформа боевых машин пехоты канадской армии. Это обеспечивает версии поддержки такую же мобильность и защиту, как и у боевых машин на передовой, которых она сопровождает, вместо того, чтобы отставать сзади в более уязвимом, легкобронированном грузовике", - объяснили в материале.

Видео дня

Также ACSV выполняет восемь различных функций, предназначенных для обеспечения функционирования бригады в полевых условиях, включая варианты командного пункта, санитарного автомобиля, инженерной машины, машины радиоэлектронной борьбы и машины технического обслуживания и эвакуации, заменяя устаревший канадский парк гусеничных машин LAV II Bison и M113, которые находились на вооружении на протяжении десятилетий.

GDLS-Canada является одним из важнейших предприятий оборонной промышленности страны. Компания работает в Лондоне, провинция Онтарио, с 1977 года. За почти 50 лет предприятие поставило Канаде и странам-союзникам более 11 тысяч легких бронированных машин.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Украина хочет не только польские МиГ-29. Также государство стремится получить оборудование, документацию и технические средства для их ремонта и обслуживания. Речь идет о специальной аппаратуре, ремонтно-эксплуатационной документации и других средствах, необходимых для поддержания самолетов в боеготовном состоянии.

Кроме того, сообщалось, что Украина ищет ракеты для Patriot. По словам авиаэксперта, в этом вопросе можно сотрудничать с Германией и Японией, а также вооружение имеется на складах европейских государств.

Вас также могут заинтересовать новости: