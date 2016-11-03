Украина за время АТО освободила из плена боевиков более 3000 человек – Тандит

Украинская сторона за время проведения АТО освободили из плена боевиков на Донбассе 3083 человека. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он отметил, что помимо представления списков заложников в Минске, приходится искать "нестандартные пути".

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"В Минск мы всегда возим списки заложников, которые незаконно находятся в Донецке и Луганске. Конечно же, мы идем дальше, и говорим, что работа по этим спискам важна в рамках минских договоренностей об освобождении заложников по форме всех на всех. Но мы также ищем нестандартные пути, чтобы освобождать наших заложников. Об этом вчера говорил Грицак и призвал представителей церквей также повлиять на своих прихожан. СБУ использует все способы, чтобы извлекать ребят, не нужно забывать и о 494 пропавших. На сегодня уволены или найдено 3083 человека и это очень большая работа", - сказал Тандит.

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Советник главы СБУ также прокомментировал заявление руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, что боевики готовы к обмену "6 на 1".

"Мы не комментируем такие формулы, о которых говорят волонтеры. Те, кто хотят помогать, с ними сотрудничают. Некоторые заявления являются провокационными и используются со стороны агрессора. Мы готовы рассмотреть любой вариант", - отметил Тандіт.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что в течение последних двух лет на Донбассе погибло 495 женщин, 68 детей, 152 ребенка ранены.

«По последним данным в Украине насчитывается 2,7 млн внутренне перемещенных лиц. Из них около 900 тыс. составляют женщины и более 236 тыс дети. На протяжении последних двух лет на Донбассе погибло 495 женщин, 68 детей, 152 ребенка ранены. Это гражданское население! От начала российской военной агрессии на Донбассе погибло 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых 2 женщины», - сообщила Геращенко.