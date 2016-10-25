На протяжении последних двух лет на Донбассе погибли 495 женщин, 68 детей, 152 ребенка ранены - Геращенко

Представитель Украины выступала на французском и русском языках, чтобы о страданиях украинских женщин и детей услышали граждане Российской Федерации, передает пресс-служба БПП "Солідарність".

«Я хочу апеллировать к гражданам Российской Федерации, чтобы они имели возможность с этой высокой трибуны узнать правду о войне на Донбассе и о настоящих страданиях украинских женщин и детей. К сожалению, Украина на собственном трагическом опыте знает, какое страшное влияние оказывают конфликты на женщин и детей», - заявила Ирина Геращенко в начале выступления.

Представитель Украины отметила, что жертвами российской военной агрессии с весны 2014 стали миллионы украинцев. Российская Федерация несет полную ответственность за нарушение прав человека, как в оккупированном Крыму, так и на Донбассе. Это было признано последними двумя резолюциями Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Именно женщины и дети являются наиболее уязвимыми в условиях этой войны.

«По последним данным в Украине насчитывается 2 700 000 внутренне перемещенных лиц. Из них около 900 тыс. составляют женщины и более 236 тыс. дети. В течение последних двух лет на Донбассе погибли 495 женщин, 68 детей, 152 ребенка получили ранения. Это гражданское население! С начала российской военной агрессии на Донбассе погибли 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых 2 женщины. Они защищали свою Родину от агрессора. В результате 1937 детей стали сиротами. Вдовами остались 1213 женщин, а в 1975 женщин потеряли своих сыновей. Еще 142 женщины ждут освобождения из плена ОРДЛО свои родных», - отметила первый вице-спикер.

Парламентарий подчеркнула особо тяжелую ситуацию с правами женщин и детей на временно оккупированных территориях.

“Российские оккупационные войска и их наемники берут в плен украинских женщин. По данным Службы Безопасности Украины в плен боевиков ОРДЛО, в течение двух лет российской агрессии, было взято 238 женщин. На данный момент 233 женщины были найдены и освобождены усилиями украинских уполномоченных органов, и еще 5 женщин сейчас находятся в плену”, – рассказала Геращенко. – ”Нам известны факты торговли людьми на временно оккупированных территориях, а также сексуального насилия и эксплуатации, использование несовершеннолетних в боевых действиях, которые несовместимы со стандартами прав человека и неприемлемы в современном мире. До сих пор в тюрьмах так называемой "ДНР" находится под арестом группа подростков, обвиняемых в «диверсиях».

На протяжении выступления в Совете безопасности ООН Ирина Геращенко вспомнила про молодую украинку Елену Лафазан, которая погибла под Мариуполем от российских обстрелов, вспомнила маму трехлетнего Клима Клименко, которая своим телом закрыла мальчика и спасла его, о войне РФ против Украины и ее ответственность.

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Первый вице-спикер отметила, что с целью надлежащего реагирования на случаи насилия в отношении женщин, одним из ближайших шагов парламента станет ратификация Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. Соответствующие законопроекты уже поданы на рассмотрение Парламента и, возможно, Парламент ратифицирует Конвенцию уже этой осенью.

В завершение своего выступления уполномоченный по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе подчеркнула, что Украина нацелена на дальнейшее активное продвижение прав женщин, обеспечения их участия в мирных переговорах и постконфликтном восстановлении, а также на защиту женщин от всех видов насилия.