Боевики на Донбассе имеют больше танков и артсистем, чем Германия – президент

Боевики на Донбассе имеют больше танков и артиллерийских систем, чем армия Германии.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

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"Боевики на Донбассе имеют больше танков и артиллерийских систем, чем немецкая армия - статья Президента Порошенко в FAZ", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN рассказал о российском военном присутствии на временно оккупированных территориях на востоке Украины и назвал количество техники.

"В оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня", - отметил глава государства.