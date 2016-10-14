Боевики на Донбассе имеют больше танков и артсистем, чем Германия – президент
В оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.
Боевики на Донбассе имеют больше танков и артиллерийских систем, чем армия Германии.
Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
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"Боевики на Донбассе имеют больше танков и артиллерийских систем, чем немецкая армия - статья Президента Порошенко в FAZ", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN рассказал о российском военном присутствии на временно оккупированных территориях на востоке Украины и назвал количество техники.
"В оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня", - отметил глава государства.
Бойовики на Донбасі мають більше танків і артилер систем, ніж німецька армія - Стаття Президента Порошенка у FAZhttps://t.co/cx1MdafYRd— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 жовтня 2016 р.