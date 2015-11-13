Все военные подразделения боевиков "ЛНР" приведены в полную боевую готовность - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, согласно слухам среди боевиков, отдельные подразделения ВСУ якобы уже переправились через р. Северский Донец (по которой проходит линия разграничения) в районе н.п. Пионерское Станично-Луганского района, а со стороны н.п. Станица Луганская в направлении линии разграничения якобы движутся танковые колонны сил АТО.

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"Данные слухи носят характер официальной информации - все военные подразделения "ЛНР" приведены в полную боевую готовность", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на перемирие.