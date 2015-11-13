ОБСЕ продолжает фиксировать факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в отчете от 11 ноября, опубликованном сегодня.

Наблюдатели отметили, что, хотя ситуация в большей части Донбасса была относительно спокойная, они зафиксировали ряд нарушений режима прекращения огня.

В частности, как отметили в миссии, представители ОБСЕ, "занимая позиции на подконтрольной "ДНР" местности в 6 км на северо-запад от Донецка, между 8.30 и 15.00, наблюдали 29 взрывов и несколько обменов огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, в основном с мест в направлении на север и запад".

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Вместе с тем, инструкторы ОБСЕ слышали 24 взрыва во время пребывания в подконтрольных правительству Украины Песках. Эти взрывы, по оценке наблюдателей, были вызваны применением автоматического гранатомета. Также там было зафиксировано три очереди ведения огня из стрелкового оружия.

Кроме того, представители миссии, находясь в 700 м от контролируемого украинским правительством села Бердянское (18 км на восток от Мариуполя), слышали примерно 25 одиночных выстрелов из стрелкового оружия, а также один взрыв на расстоянии 2 км с северо-востока.

Также наблюдатели ОБСЕ в подконтрольной боевикам "ЛНР" Славяносербске (28 км на северо-запад от Луганска) слышали 20 взрывов и четыре вспышки ведения огня из крупнокалиберного пулемета, что, по оценке миссии, было частью военных учений неподалеку контролируемой правительством Украины Трехизбенки (33 км на северо-запад от Луганска).

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Наблюдательная миссия, занимая позиции неподалеку от подконтрольного "ЛНР" села Мирное (28 км на юго-запад от Луганска), зафиксировала более 50 взрывов у 330 м с северо-запада, что, по оценке миссии, состоялись в рамках живой огневой подготовки.

В то же время, находясь в Успенке (подконтрольна "ЛНР", 23 км на юго-запад от Луганска), миссия слышала более 30 взрывов у 4-6 км на юго-запад.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины ожидает, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ безотлагательно осуществит всестороннее расследование нарушений боевиками Минских соглашений и даст им объективную оценку. В МИД подчеркнули, что продолжают придерживаться принципиальной позиции, что залогом надлежащего исполнения Минских соглашений остается реализация Россией и поддерживаемыми ею незаконными вооруженными формированиями мероприятий «блока безопасности».