Контактная группа договорилась о прекращении огня в районе Широкино

17:15, 22 мая 2015
Война
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В районе Широкиного, где в последние дни продолжались сильные обстрелы, 12 часов действует режим прекращения огня.

0629.com.ua

Об этом в Facebook написал представитель Украины в подгруппе безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

По его словам, над решением остановить обстрелы работали последние три дня и последнюю ночь.

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"В районе Широкино за последние 12 часов никто не убит и не ранен. Если удастся и в дальнейшем придерживаться договоренности о прекращении огня в районе Широкино, о которой мы не сообщали, может появиться надежда. Но пока прошло очень мало времени. Очень хрупкая конструкция. Если к завтра и дальше будет, как договорились (только прекращения огня), расскажу некоторые детали", - сообщил Марчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Широкино снова обострились боевые действия. Кроме перестрелок из стрелкового оружия, в этом населенном пункте работают вражеские снайперы.

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