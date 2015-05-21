В Широкино снова обострились боевые действия

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. "На Мариупольском направлении снова обострились бои в Широкино. Кроме перестрелок из стрелкового оружия, в этом населенном пункте работают вражеские снайперы", - отметил он.

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Также, по словам Александра Мотузяника, боевики ведут огонь из 122-мм пушек и танков, которые скрываются в оккупированном населенном пункте Соханка.

Кроме этого, он отметил, что эпицентром противостояния между силами АТО и боевиками остаются пригороды Донецка и Горловки.

По его словам, на Донецком направлении боевые действия не утихают на широком участке фронта - от Красногоровки до Светлодарска. Противник активно применяет тяжелое вооружение – танки, БМП, 122-миллиметровые орудия, 120-миллиметровые минометы.

"Несмотря на то, что, как и ранее, эпицентром противостояния остаются пригороды Донецка и Горловки, география боевых действий расширяется: боевики безуспешно пытаются найти слабые места в нашей обороне на других рубежах", - сказал Александр Мотузяник.

Также он отметил, что на Луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов по позициям украинских силовиков в районе Попасной и Золотого.

Кроме того, неспокойная ситуация в городе Счастье, где противник применил 122-миллиметровые орудия, а также зафиксировано ведение снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям сил АТО.