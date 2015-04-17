Боевики за сутки 7 раз обстреляли силы АТО из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО оставалась напряженной, но контролируемой. Боевики совершили ряд обстрелов наших позиций из вооружения, которое подлежит отводу. В частности, 5 раз открывался огонь из 120-миллиметровых минометов, дважды - из 122-миллиметровых пушек», - отметил он.

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«Наши военные соблюдают Минские договоренности и отвечают лишь в случае реальной угрозы жизни наших бойцов», - добавил Лысенко.

«Самыми горячими точками были на Мариупольском направлении - поселки Широкино и Талаковка, на Донецком направлении - район аэропорта и пригород Горловки, на Луганском направлении - позиции у Попасной и вблизи Бахмутской трассы», - рассказал пресс-офицер АТО.