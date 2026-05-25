Отдыхающим дали несколько жизненно важных советов перед поездкой в Турцию этим летом

Турция традиционно считается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха среди украинских туристов.

Однако отправляясь в отпуск на турецкие курорты этим летом, путешественникам важно учесть несколько важных нюансов, пишет Express со ссылкой на рекомендации МИД Великобритании.

В первую очередь туристов призывают позаботиться о хорошей страховке, покрывающий ключевые туристические форс-мажоры.

Также путешественникам рекомендуют воздержаться от поездок в 10-километровую зону вблизу границы с Сирией из-за угроз терроризма.

Но есть и еще несколько критически важных моментов:

1. Требования к загранпаспорту и визам

Если в случае со странами ЕС заграничный паспорт должен действовать минимум 3 месяца после планируемой даты выезда, то для Турции этот срок составляет 150 дней (то есть пять месяцев). При этом туркам достаточно наличия одной чистой страницы для штампов в паспорте, тогда как европейцы требуют минимум две.

Граждане Украины могут находиться в Турции без визы в течение 90 дней на протяжении 180 дней.

2. Политическая ситуация

В настоящее время в Стамбуле и других городах Турции проходят регулярные демонстрации и протесты оппозиции. Порой ситуация настолько накаляется, что полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, к усилению напряженности в регионе и в различных районах Турции привели события в Израиле и Палестине. Демонстрации проходят в крупных городах возле дипломатических представительств стран, связанных с конфликтом, особенно возле израильских дипучреждений в Анкаре и Стамбуле. Туристам советуют обходить такие акции стороной.

3. Остерегайтесь незнакомцев

Туристов призывают быть очень внимательными с подозрительными незнакомцами, которые подходят к ним, чтобы обменять деньги или отвести в ресторан или ночной клуб.

Кроме того, в Турции туристы часто становятся жертвами незнакомцев, которые подмешивают им наркотики в еду и напитки. В связи с этим отдыхающим советуют самостоятельно покупать себе еду и напитки в ночных клубах и всегда держать их в поле зрения.

4. Отравление метанолом

Путешественников предупреждают о случаях тяжелых заболеваний, вызванных употреблением незаконно произведенных местных спиртных напитков и поддельных бутылок фирменного алкоголя, содержащих метанол, в известных местах отдыха по всему миру, в том числе в Турции. Наличие метанола невозможно определить в алкогольных напитках по вкусу или запаху, но даже небольшое его количество может привести к смерти.

5. Будьте осторожны с такси

В Турции рисковано ловить попутки от водителей неофициальных такси. Однако даже при поездках на зарегистрированном такси туристам советуют записать номер авто перед посадкой и убедиться, что оплата производится по счетчику. Еще лучше пользоваться такси через популярные приложения.

6. Носите с собой удостоверение личности

В Турции обязательно нужно иметь при себе удостоверение личности с фотографией (загранпаспорт, паспорт или вид на жительство). В более оживленных районах, особенно в Стамбуле, власти могут проводить проверку документов, многочисленные полицейские контрольно-пропускные пункты также расположены вдоль основных дорог по всей Турции. При этом туристов призывают всегда оказывать полное содействие сотрудникам, проводящим такие проверки.

7. Дресс-код

Туристам следуют придерживаться определенных правил, посещая некоторые объекты, например, мечети или другие религиозные святыни, чтобы никого не оскорбить – никаких откровенных нарядов.

8. Бродячие собаки

В большинстве городов Турции есть бродячие собаки – стаи собираются в парках и на пустырях, и они могут быть агрессивными. В связи с этим туристам следует быть осторожными и не приближаться к бродячим собакам. В случае укуса следует немедленно обратитесь за медицинской помощью, поскольку в Турции распространены бешенство и другие заболевания, передающиеся от животных.

9. Правила продажи антиквариата

Покупка или вывоз антиквариата из Турции строго запрещены, а нарушителям грозит крупный штраф и тюремное заключение сроком от 5 до 12 лет. Некоторые исторические артефакты, найденные на местных рынках и в антикварных магазинах, могут продаваться внутри Турции, но законно вывозить из страны их нельзя. Поэтому туристам в Турции всегда стоит проверять статус любых антикварных предметов перед покупкой.

