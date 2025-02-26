Турецкие шеф-повара рассказали о главных гастрономических ошибках туристов во время отдыха в Турции.

Отправляясь на отдых в Турцию, многие туристы, желая познакомиться с местными гастрономическими чудесами, в итоге делают это совершенно неправильно.

Меню a la carte, заведения быстрого питания с донер-кебабами и рестораны, где весь персонал слишком молод – эти привычки, среди прочего, означают, что вы не наслаждались аутентичным кулинарным опытом в Турции, уверяют шеф-повара трех лучших турецких ресторанов Лондона в разговоре с Daily Mail.

Блюда, которых стоит избегать в Турции

По словам шеф-повара Liberty Hotels Онура Налджи, есть "несколько блюд, которые туристы могут воспринимать как аутентичные, но на самом деле они таковыми не являются" – они "обычно создаются в туристических целях и часто не отражают аутентичные турецкие кулинарные традиции".

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К таким блюдам он отнес "мороженое от продавцов в османской одежде, маслянистые блюда, рекламируемые как "дворцовая кухня", а также пиццу и печеные лепешки лахмаджун, называемые турецкой пиццей".

Кроме того, Онур советует избегать цветных напитков, продаваемых как "османский шербет", хлеба с "бусинами от сглаза и декоративными фигурами" и чрезмерно яркого кумпира (фаршированный печеный картофель).

Тем временем, его коллега Илькнур Челик, шеф-повар Kaso в One Hundred Shoreditch, призывает туристов правильно выбирать пахлаву, один из самых традиционных десертов – если то, что вы собираетесь съесть, слишком густое, скорее всего, оно "ненастоящее".

"Тесто не должно рваться, но оно должно быть настолько тонким, чтобы, если подложить под него газету, можно было прочитать надпись. Для приготовления пахлавы вместо обычного масла используется чистое масло. Это золотисто-желтое, прозрачное масло также намного полезнее", – объясняет она.

Также Илькур предостерегла туристов от покупки слишком сладкого рахат-лукума и рассказала, как выбрать правильный.

"Во многих местах продают подслащенные или некачественные варианты. Вы можете проверить, свежий ли рахат-лукум, нажав на него пальцем. Если после нажатия он возвращается к своей первоначальной форме, это значит, что он свежий. Он также должен легко растворяться во рту после нескольких укусов и не должен цепляться за зубы", – говорит она.

Как выбрать аутентичный ресторан в Турции

Шеф-повар в The Counter Кемаль Демирасал рассказал, как распознать неаутентичный ресторан-ловушку для туристов в Турции – главным "красынм флажком" он называет меню a la carte, особенно где опдают одновременно мясо и морепродукты.

"Рестораны a la carte не являются аутентичными в наших традициях. Это заимствование западной культуры за последние два десятилетия. У нас также нет общепринятой практики подачи морепродуктов и мяса в одном ресторане. Мы делаем либо рыбу, либо кебаб, либо кефтечи (фрикадельки), мы не смешиваем их в одном месте", – объясняет он.

При этом Илькнур Челик предупредила, что вариации кебаба в заведениях быстрого питания "могут не отражать аутентичные способы приготовления и вкусы, особенно донер-кебаб".

В то же время, по мнению всех трех шеф-поваров, самым явным признаком неаутентичности является то, как ресторан рекламирует себя, предупреждая туристов об опасности любых мест с рекламными щитами снаружи или громкими слоганами в духе "лучший кебаб в Турции".

Вместо этого они рекомендуют обратить внимание на такие традиционные турецкие закусочные включают, как "esnaf lokantasis" (рестораны торговцев), шашлычные, киоски с уличной едой и рестораны морепродуктов – и есть много способов определить, являются ли они аутентичными.

Так, по словам Онура Налджи, для небольших семейных ресторанов, которые "вероятно, предлагают самые лучшие вкусы", главное – отметить возраст персонала. С ним соглашается Кемаль Демирасал: традиционно в турецких ресторанах старые и молодые сотрудники работают вместе, чтобы "передавать наследие".

Кроме того, туристам советуют всегда проверять, как ресторан готовит и подает еду. По словам Кемаля, esnaf lokantasi будет подавать "ежедневно приготовленные рагу, супы и рис на прилавке в медных и глиняных горшках", и в конце дня не должно быть остатков, поскольку вся еда "распределяется среди персонала и нуждающихся". Тем временем, шашлыки в кебабных должны быть подготовлены заранее, но приготовлены по заказу.

В свою очередь Илькнур советует искать места, где используют традиционные методы приготовления пищи, такие как дровяные печи и открытые грили, и предлагают местные ингредиенты в меню.

"Если вы действительно хотите аутентичную еду, ищите места, где еда подается на прилавке. Ищите рыбные рестораны, демонстрирующие свои мезе и морепродукты на открытой витрине", – отмечает Кемаль, также добавляя, что эти рыбные рестораны всегда должны находиться у моря.

"Для нас морепродукты и рыбу следует употреблять на берегу моря, а не на площадях или в изысканной обстановке. Рыбу следует употреблять ежедневно и близко к источнику", – поясняет он.

Также Кемаль добавляет, что ресторан с "хорошей едой" в Турции часто будет "заполнен местными жителями в раннее обеденное время".

Пять блюд, которые стоит попробовать в Турции

Турецкий завтрак . "Кахвалти – это не просто еда, это социальный опыт. В каждом регионе есть свои вариации, часто включающие такие блюда, как менемен (яичница с помидорами и специями), домашний хлеб, выпечку, берек (печенье с начинкой), набор сыров и полезные блюда", – говорит Илькнур.

. "Кахвалти – это не просто еда, это социальный опыт. В каждом регионе есть свои вариации, часто включающие такие блюда, как менемен (яичница с помидорами и специями), домашний хлеб, выпечку, берек (печенье с начинкой), набор сыров и полезные блюда", – говорит Илькнур. Кебаб из чага . "Приготовленный на дровах на горизонтальном вертеле, этот кебаб – настоящий вкус турецкой традиции приготовления на гриле", – поясняет она.

. "Приготовленный на дровах на горизонтальном вертеле, этот кебаб – настоящий вкус турецкой традиции приготовления на гриле", – поясняет она. Балик экмек (рыбный сэндвич) . "Турецкая классика, это блюдо из свежевыловленной, жареной рыбы из Мраморного моря, которую подают прямо с лодок вдоль берега", – говорит Илькнур.

. "Турецкая классика, это блюдо из свежевыловленной, жареной рыбы из Мраморного моря, которую подают прямо с лодок вдоль берега", – говорит Илькнур. Кокореч. "Кокореч, который часто подают в качестве позднего ужина, состоит из нанизанных на шампуры потрохов, завернутых в кишки барана или козла, приправленных специями и подаваемых внутри хлебной буханки", – рассказывает шеф-повар.

"Кокореч, который часто подают в качестве позднего ужина, состоит из нанизанных на шампуры потрохов, завернутых в кишки барана или козла, приправленных специями и подаваемых внутри хлебной буханки", – рассказывает шеф-повар. Мидье долма. "Популярная уличная еда, эти мидии фаршируются ароматным рисовым пловом, что придает каждому кусочку особый вкус", – добавляет она.

Как сообщал УНИАН, ранее испанские шеф-повара также рассказали, какие гастрономические ошибки чаще всего допускают туристы.

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