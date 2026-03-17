На известном курорте за два дня зафиксировали 84 землетрясения: разрабатывается план действий на случай катастрофы

Популярный курортный остров Тенерифе, который является самым большим на Канарских островах, за выходные пережил 84 землетрясения вблизи вулкана Тейде – в самой высокой точке Испании. Как пишет Daily Mirror, на этом фоне местные власти приступили к разработке плана действий на случай возможного извержения.

По данным Национального географического института Испании (IGN), подземные толчки были зафиксированы в западной части района Лас-Каньядас. Примерно 59 из них удалось точно локализовать – они произошли в районе вулкана Тейде.

Наиболее заметным стало появление двух серий низкочастотных толчков. Первая длилась с 01:30 до 05:30 в субботу, вторая – с 07:30 до 10:30 в воскресенье. По оценкам, они происходили на глубине примерно 8 и 21 километр под Лас-Каньядас и имели низкую магнитуду. В IGN отмечают, что эти данные являются предварительными и могут быть уточнены. В то же время эксперты подчеркивают: такая активность на данный момент не свидетельствует о повышенном риске извержения в ближайшие недели или месяцы.

Несмотря на это, в муниципалитете Санта-Крус-де-Тенерифе уже начали подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время создано специальное техническое подразделение, которое разрабатывает план реагирования. Его цель – повысить готовность города и обеспечить население укрытиями и базовыми услугами (жильем и т. п.) в случае извержения.

По предварительным оценкам, город способен справиться с "умеренной чрезвычайной ситуацией", однако масштабное извержение может создать более серьезные проблемы.

Мэр города Хосе Мануэль Бермудес отметил:

"Мы не знаем, как именно это произойдет, как будут развиваться события и когда это может случиться. Но ученые указывают, что нынешние вулканические процессы на острове не являются обычными".

IGN отслеживает сейсмическую активность с помощью сети из более чем 100 станций, расположенных по всему острову. Это позволяет ученым в режиме реального времени фиксировать изменения – от подземных толчков до деформации грунта и геохимических показателей.

В то же время президент совета острова Роса Давила ранее призвала не преувеличивать риски. Последнее извержение Тейде в 1909 году привело лишь к незначительным повреждениям. Зато в 1706 году более мощное извержение уничтожило город и главный порт острова – Гарачико.

"Еще полтора месяца назад такая активность не привлекла бы особого внимания. Однако в нынешнем контексте мы продолжим внимательно следить за ситуацией", – сказал представитель IGN.

Что известно о вулкане Тейде

Напомним, вулкан Тейде считается символом Канарского острова Тенерифе. Там проживает 955 тысяч человек, и ежегодно этот вулканический остров посещают миллионы туристов. Однако сейчас исследователи наблюдают необычные подземные движения, которые свидетельствуют, что вулканическая система меняется. В частности, в течение последних недель сейсмологи зафиксировали многочисленные толчки вокруг вулкана Тейде на Тенерифе.

