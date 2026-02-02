Сильное землетрясение в Азовском море: толчки почувствовали во многих областях Украины

Предварительно, магнитуда землетрясения составила 4,8.

В Азовском море произошло сильное землетрясение, которое ощущалось в нескольких областях Украины и на временно оккупированных территориях.

По данным Volcano Discovery, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 82 км к северо-западу от Керчи. Подземные толчки зафиксировали в 11:47.

Глубина очага землетрясения не определена, но предполагается, что он залегал неглубоко.

В соцсетях люди пишут, что землетрясение ощущалось не только в Крыму, но также в Донецкой, Запорожской и даже в Днепропетровской областях.

Землетрясения у берегов Крыма - что известно

Вечером 12 декабря землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 12 км от побережья Крыма в Черном море.

Сейсмолог, начальник центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко рассказал УНИАН , что побережье Крыма - это сейсмоактивный регион, поэтому для этого региона такие землетрясения являются нормальным явлением.

"Там подземные толчки произошли в море, и в таком случае интенсивность землетрясения оценивается лишь условно, потому что она говорит о возможных последствиях на суше", - пояснил эксперт.

По его словам, на интенсивность влияет глубина: чем она больше, тем слабее будут толчки на поверхности. На континентальной части это землетрясение вообще бы не ощущалось.

